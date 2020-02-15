Minsk Cup 2020: кто из белорусов отличился?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 февраля выдалось богатым на юношеский спорт! На протяжении недели молодые футболисты и волейболисты боролись со сверстниками за победу, а сегодня, наконец, смогли подвести итоги, сообщили в программе «СТВ-спорт». Кто отличился?

Расскажет Ирина Петыш.

В феврале футбольный манеж «Минска» не отдыхает. Здесь с начала месяца по очереди сражаются юные футболисты в рамках зимнего международного турнира Minsk Cup 2020.





Сначала выступали футболисты до 15 лет, теперь настал черед ребят не старше 14. Соревнования собрали 16 команд из 6 стран, включая Беларусь. Конкуренция серьёзная: в числе участников итальянский «Кальяри», украинский «Динамо Киев», израильский «Маккаби», российский «Спартак». Победы желают все, но даже из поражений выносят опыт.