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Minsk Cup 2020: кто из белорусов отличился?

15.02.2020 00:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 февраля выдалось богатым на юношеский спорт! На протяжении недели молодые футболисты и волейболисты боролись со сверстниками за победу, а сегодня, наконец, смогли подвести итоги, сообщили в программе «СТВ-спорт». Кто отличился?

Расскажет Ирина Петыш.

В феврале футбольный манеж «Минска» не отдыхает. Здесь с начала месяца по очереди сражаются юные футболисты в рамках зимнего международного турнира Minsk Cup 2020.

Minsk Cup 2020: кто из белорусов отличился?

Сначала выступали футболисты до 15 лет, теперь настал черед ребят не старше 14. Соревнования собрали 16 команд из 6 стран, включая Беларусь. Конкуренция серьёзная: в числе участников итальянский «Кальяри», украинский «Динамо Киев», израильский «Маккаби», российский «Спартак». Победы желают все, но даже из поражений выносят опыт.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Ирина Петыш

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14 февраля выдалось богатым на юношеский спорт! На протяжении недели молодые футболисты и волейболисты боролись со сверстниками за победу, а...
 
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