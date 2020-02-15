Каких фишек не хватает вашему iPhone за тысячу долларов

Источник материала: Tut.by

«Война» между пользователями смартфонов на iOS и Android идет уже много лет, но в последние годы разница между платформами уменьшается: производители зачастую «вдохновляются» решениями друг друга. Впрочем, некоторых фишек Android-девайсов новеньким iPhone, на наш взгляд, не хватает. Ниже мы собрали несколько таких «хотелок», которые сделали бы жизнь владельцев устройств от Apple немного проще.

«Железные» особенности

Экраны на 120 Гц

В этом году большинство топовых (и не только) Android-смартфонов обзаведутся дисплеями с частотой развертки в 90 или даже 120 Гц. Такие девайсы недавно показали Samsung и Xiaomi , наверняка к ним скоро присоединится и Huawei. Компании поменьше также не отстают: в тех же OnePlus панели с более высокой частотой развертки (90 Гц) появились еще в прошлом году, похожая технология есть и в аппаратах ASUS.





Но зачем вообще нужны 120-герцевые экраны — может, «классических» 60-герцевых и так достаточно? В целом — да, но только если вы никогда не пробовали пользоваться устройствами с экранами большей герцовки. Проще говоря, разницу в ощущениях между дисплеями на 60 Гц и 120 Гц можно сравнить с переходом от HDD-дисков к SSD-накопителям: кажется, что устройство становится намного быстрее.

На экранах 120 Гц практически все действия — перелистывание страниц рабочих столов, ленты социальной сети или браузера — становятся более плавными, разница ощущается сразу. К тому же Apple уже несколько лет использует эту технологию в своих iPad Pro — надеемся, что она появится и в грядущих сентябрьских iPhone.

5G-сети

Скажем прямо: для пользователей на территории Беларуси и других стран СНГ этот пункт на данный момент не является приоритетным. Пока коммерческих 5G-сетей у нас нет, но в ближайшие пару лет они наверняка появятся — поддержка технологии станет важна. Об этом, например, еще в прошлом году говорили топ-менеджеры компании А1. По их словам, внедрение 5G-сетей сможет «перевернуть игру» на Telecom-рынке как для обычных пользователей, так и для бизнеса.



На фото скорости, которых в тестовом режиме удалось добиться американскому оператору связи Verizon в 5G-сети. Фото: The Verge

Крупные производители смартфонов на Android — например, уже названные выше Samsung и Xiaomi — внедрили поддержку 5G-сетей в топовые смартфоны этого года, некоторые прошлогодние флагманы также оснащаются 5G-модемами.

Мы почти уверены: новые iPhone, которые по традиции представят в сентябре, также смогут работать в 5G-сетях. Об этом говорит информация нескольких известных инсайдеров, например аналитика Минг-Чи Куо. Он утверждает, что производитель представит как минимум четыре смартфона, каждый из которых обзаведется 5G-модемом.

Улучшенная телефотокамера

Apple уже несколько лет устанавливает в свои смартфоны блоки сразу с несколькими фотомодулями. В последних iPhone 11 Pro их и вовсе три: аппараты позволяют снимать с увеличенным углом обзора и двукратным оптическим увеличением.



На фото перископный модуль камеры Huawei P30 Pro. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На первый взгляд, придраться не к чему — во всяком случае, от рынка компания не отстает. Но в 2020 году это может измениться: современные Android-флагманы умеют снимать с пяти- или даже десятикратным увеличением практически без потери в качестве детализации.

Сказать, что подобная фишка необходима всем пользователям, мы не рискнем. Но с другой стороны, смартфоны Apple продаются дороже, чем большинство остальных флагманских Andoird-устройств на нашем рынке. Хотелось бы, чтобы они как минимум предлагали те же возможности, что и конкуренты.

Программные особенности

Кроме аппаратных фишек существует ряд программных особенностей, которые по какой-то причине пока не реализованы в iPhone.

Звонки во весь экран

Первая и, наверное, одна из основных — это «звонилка». В современных Android-смартфонах, даже самого начального уровня стоимости, входящий звонок отображается как небольшое всплывающее уведомление в верхней части дисплея. Это уведомление позволяет принять или отклонить вызов, или «смахнуть» его.





Это сделано с пониманием того, что входящий вызов сегодня — далеко не самая приоритетная задача, на которую пользователь должен срочно ответить. К сожалению, в нынешних iPhone входящие вызовы до сих пор отображаются во весь экран — неважно, играете вы в этот момент, снимаете видео, сидите в Instagram или печатаете сообщение. Так что, даже отклонив звонок, придется начинать сначала.

«Ночной» режим съемки

Хорошее качество фотографий со смартфонов сегодня достигается не только (или даже не столько) за счет оптики, но благодаря продвинутым программным алгоритмам оптимизации фотографий. Такие алгоритмы разработала и Apple — они используются в новых iPhone 11 и iPhone 11 Pro (но недоступны на широкоугольных камерах).





Но для других, более старых, смартфонов Apple обновления прошивки с «ночным» режимом фотографирования не планируется. Обладателям даже еще морально не устаревших iPhone Xs (за которые не так давно пришлось выложить больше тысячи долларов) приходится довольствоваться тем, что есть.

При этом производители Android-флагманов вроде Samsung или Huawei обновили свои прошлые топовые аппараты и добавили им такую возможность.

Приложения по умолчанию и разборки с Google

Еще один «бич» iOS — это невозможность установить приложения по умолчанию. Проще говоря: когда вы листаете ленту новостей в социальной сети и переходите там по какой-либо гиперссылке, то страница откроется в фирменном браузере Safari — и никаком другом. Исправить подобное не получится, даже если на смартфоне установлены другие браузеры вроде того же Google Chrome. И это только один из примеров.

Проблемы также возникают с приложениями от Google. Как пример — фирменный YouTube-клиент. Несмотря на то, что последние смартфоны Apple оснащаются прекрасными OLED-дисплеями с поддержкой HDR, воспроизвести такие видео на iPhone в этой программе не выйдет. Еще один минус — ограничение разрешения в 1080p. И если со смартфонами это еще простительно, то на огромном 12,9-дюймовом iPad Pro такое ограничение смотрится как минимум странно.

Нет режима Always On Display





Этот пункт многие наверняка сочтут придиркой, но все же. Режим Always On Display позволяет вывести на черный заблокированный OLED-экран текущую дату, время и иконки уведомлений — энергии подобная фишка потребляет не очень много, но бывает полезной. Например, когда вы спите, проверить время таким образом намного удобнее, чем слепнуть от активированного ночью дисплея.

Почему в новых iPhone с OLED-экранами Always On Display не поддерживается, хотя у других компаний режим есть уже несколько лет, непонятно.

А каких фишек на iPhone не хватает вам? Расскажите нам в комментариях!

Ниже — цены популярных смартфонов Apple: