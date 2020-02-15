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Как отличить фейковые джинсы от фирменных? Рассказывает стилист

15.02.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Джинсы — незаменимая вещь в гардеробе современных горожан и горожанок. Но как выбрать действительно хорошие джинсы в разнообразии марок и брендов? Стилист Елена Андреева рассказывает о том, как найти по-настоящему качественное изделие и о том, как отличить поддельные джинсы от фирменных.


Фото: из архива

Об эксперте:

Елена Андреева — профессиональный имидж-стилист, преподаватель Национальной школы красоты

— Наш рынок наводнен джинсами индонезийского, китайского и корейского производства. И этот товар может быть выполнен довольно качественно и стоить не так уж дешево.

Несмотря на это, в подделке через короткое время на швах может протереться ткань, а на коленках образоваться неизгладимые складки. Разница в цене с оригиналом может составить всего 20 долларов, но вид изделия после нескольких стирок выдаст свое происхождение. А джинсы могут вытянуться, перекоситься из-за того, что в процессе кроя было решено на чем-то сэкономить.

Чаще всего подделываются джинсы, имеющие на западе самый высокий рейтинг: Lee, Wrangler и Levi's. Турецкие производители, например, обожают копировать популярные в странах СНГ Lee.

Считается, что фирменными могут быть только американские джинсы, а те же турецкие всегда сравнивают с ширпотребом. Ничего подобного! «Фирменность» нужно приравнять к такой характеристике, как качество. Соответственно, те турецкие джинсы, которые сшиты по всем правилам, без изъянов, можно назвать фирменными. Не стоит бояться покупать джинсы в турецком исполнении типа Diesel и Gross. Опасаться нужно подделок с Ближнего и Дальнего Востока, а также с «Малой Арнаутской».


Фото: jeshoots.com

Фейковый товар рождается по схеме: представитель какой-нибудь российской компании едет к производителям джинсовой одежды и закупает небольшую партию оригинального товара. Эти изделия аккуратно распарывают и тщательно изучают. Затем точную копию этой модели запускают в серийное производство где-нибудь в Подмосковье. Визуальное сходство может быть настолько полным, что зачастую подделку от оригинала не отличит даже специалист.

Первый показатель качества, конечно же, цена. За 20−30 долларов, джинсы, в принципе, не стоит и смотреть.

Вероятность приобретения подделки — 100%. Кстати, оригинальные джинсы на рынке обычно не продаются. Все-таки одним из гарантов «фирменности» является место покупки. Поэтому лучше приобретать джинсы, как и любой другой товар, в специализированном магазине.


Фото: pixabay.com

Как выявить фейк?

Даже если вас будут убеждать в истинно американском происхождении джинсов, вы сможете провести экспертизу сами.

  • Самый верный способ выявить подделку: сложить джинсы по швам. Если штанины при этом будут морщиться и перекашиваться, то перед вами кустарная работа.
  • Швы. Выверните вещь наизнанку и исследуйте швы. Ни затяжек нитей, ни оборванных строчек быть не должно. Все срезы ткани должны быть закрыты и аккуратно прострочены.
  • Как правило, у настоящих американских джинсов Lee есть толстый кожаный патч (или из полимерного картона у Levi’s) на поясе или на кармане (у Wrangler). Фирменный знак в уменьшенном виде повторяется в тканевом варианте на кармане. У подделок, как правило, патч выполнен из ткани или дерматина.
  • Внутренняя бирка настоящих американских джинсов должна носить всю информацию о товаре: способ ухода, размер, европейский код, состоящий из десятка, а не из пяти цифр.

Фото: pixabay.com
  • Главный показатель оригинальности джинсов — это фурнитура. Молнии, заклепки, пуговицы содержат информацию об изготовителе. На фирменные джинсы ставят только фурнитуру с обозначением YKK либо же собственную, если таковая производится.
  • Только у фирменной вещи на «собачке» молнии, на обратной стороне клепок и пуговиц можно четко прочитать название фирмы или торговой марки. Сама «собачка» должна иметь двойной фиксатор и не сползать, даже если молния не застегнута до конца.
  • Если ваш скептицизм еще не развеян, исследуйте фактуру потенциальной покупки на ощупь.

Даже обыкновенную дешевую хлопковую ткань можно сделать похожей на сверхпрочный деним с помощью крахмала. Но после стирки такие джинсы превратятся в «тыкву».

На вид они могут ничем не отличаться от настоящих Lee, но весит подделка не 850 граммов, как положено, а намного меньше. Так что если не хотите просто подарить свои 35−40 долларов продавцу, будьте бдительны.

 
 
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Стилист рассказывает о том, как выбрать «правильные» джинсы
 
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