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Как отличить фейковые джинсы от фирменных? Рассказывает стилист
Источник материала: Tut.by
Джинсы — незаменимая вещь в гардеробе современных горожан и горожанок. Но как выбрать действительно хорошие джинсы в разнообразии марок и брендов? Стилист Елена Андреева рассказывает о том, как найти по-настоящему качественное изделие и о том, как отличить поддельные джинсы от фирменных.
— Наш рынок наводнен джинсами индонезийского, китайского и корейского производства. И этот товар может быть выполнен довольно качественно и стоить не так уж дешево.
Несмотря на это, в подделке через короткое время на швах может протереться ткань, а на коленках образоваться неизгладимые складки. Разница в цене с оригиналом может составить всего 20 долларов, но вид изделия после нескольких стирок выдаст свое происхождение. А джинсы могут вытянуться, перекоситься из-за того, что в процессе кроя было решено на чем-то сэкономить.
Чаще всего подделываются джинсы, имеющие на западе самый высокий рейтинг: Lee, Wrangler и Levi's. Турецкие производители, например, обожают копировать популярные в странах СНГ Lee.
Считается, что фирменными могут быть только американские джинсы, а те же турецкие всегда сравнивают с ширпотребом. Ничего подобного! «Фирменность» нужно приравнять к такой характеристике, как качество. Соответственно, те турецкие джинсы, которые сшиты по всем правилам, без изъянов, можно назвать фирменными. Не стоит бояться покупать джинсы в турецком исполнении типа Diesel и Gross. Опасаться нужно подделок с Ближнего и Дальнего Востока, а также с «Малой Арнаутской».
Фейковый товар рождается по схеме: представитель какой-нибудь российской компании едет к производителям джинсовой одежды и закупает небольшую партию оригинального товара. Эти изделия аккуратно распарывают и тщательно изучают. Затем точную копию этой модели запускают в серийное производство где-нибудь в Подмосковье. Визуальное сходство может быть настолько полным, что зачастую подделку от оригинала не отличит даже специалист.
Первый показатель качества, конечно же, цена. За 20−30 долларов, джинсы, в принципе, не стоит и смотреть.
Вероятность приобретения подделки — 100%. Кстати, оригинальные джинсы на рынке обычно не продаются. Все-таки одним из гарантов «фирменности» является место покупки. Поэтому лучше приобретать джинсы, как и любой другой товар, в специализированном магазине.
Как выявить фейк?
Даже если вас будут убеждать в истинно американском происхождении джинсов, вы сможете провести экспертизу сами.
Даже обыкновенную дешевую хлопковую ткань можно сделать похожей на сверхпрочный деним с помощью крахмала. Но после стирки такие джинсы превратятся в «тыкву».
На вид они могут ничем не отличаться от настоящих Lee, но весит подделка не 850 граммов, как положено, а намного меньше. Так что если не хотите просто подарить свои 35−40 долларов продавцу, будьте бдительны.
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Стилист рассказывает о том, как выбрать «правильные» джинсы
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