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Листая подшивки «Полесской правды»: история Пинщины год за годом. 1945 год

15.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Листая подшивки «Полесской правды»: история Пинщины год за годом. 1945 год
Первый номер «Полес­ской правды» в освобожденном Пинске целиком был посвящен освобожде­нию города от фашистских ок­купантов, а последующие номера газеты были посвяще­ны подробному, обстоятельно­му рассказу о результатах трех­летнего фашистского «хозяйни­чанья» на оккупированной пин­ской земле. В одном из номе­ров сообщались такие данные:

“Немецко-фашистские оккупанты разрушили большинство предприятий и культурно-бытовых учреждений, а оборудование увезли в Германию. Они сожгли на территории Пинской области 24 тысячи жилых домов, 43 тысячи хозяй­ственных построек, полностью уничтожили районные центры Ленино, Жабчицы, 105 дере­вень, 229 школ. Ущерб, нане­сенный народному хозяйству области, равен 8 миллиардам 148 миллионам рублей…».

В другом материале гово­рилось о зверствах гитлеров­цев над советскими людьми:

«Только на Пинщине гит­леровцы расстреляли, замучи­ли и повесили 95 тысяч 385 мирных жителей и 24 813 во­еннопленных. Свыше 60 тысяч человек угнали на каторгу в Германию. Они уничтожили почти все промышленные предприятия нашей области, сожгли и разрушили 29 теат­ров и клубов, 314 школ, 11 библиотек, 82 больницы, по­ликлиники и амбулатории. Фашистские захватчики за­брали у крестьян 145 283 го­ловы крупного рогатого скота, 53 425 лошадей, 146 213 сви­ней, овец и коз, много домаш­ней птицы».

А вот данные непосред­ственно по Пинску.

«Из числа жителей города и окрестных деревень оккупанты убили более 30 тысяч человек и вы­везли на чужбину свыше 15 тысяч человек. В день осво­бождения города от фашистов в нем насчитывалось всего около пяти тысяч жителей», – сообщалось в одном из мате­риалов газеты.

 
 
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> Первый номер «Полес­ской правды» в освобожденном Пинске целиком был посвящен освобожде­нию города от фашистских ок­купантов, а последующие номера газеты были...
 
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