Листая подшивки «Полесской правды»: история Пинщины год за годом. 1945 год

Первый номер «Полесской правды» в освобожденном Пинске целиком был посвящен освобождению города от фашистских оккупантов, а последующие номера газеты были посвящены подробному, обстоятельному рассказу о результатах трехлетнего фашистского «хозяйничанья» на оккупированной пинской земле. В одном из номеров сообщались такие данные:
“Немецко-фашистские оккупанты разрушили большинство предприятий и культурно-бытовых учреждений, а оборудование увезли в Германию. Они сожгли на территории Пинской области 24 тысячи жилых домов, 43 тысячи хозяйственных построек, полностью уничтожили районные центры Ленино, Жабчицы, 105 деревень, 229 школ. Ущерб, нанесенный народному хозяйству области, равен 8 миллиардам 148 миллионам рублей…».
В другом материале говорилось о зверствах гитлеровцев над советскими людьми:
«Только на Пинщине гитлеровцы расстреляли, замучили и повесили 95 тысяч 385 мирных жителей и 24 813 военнопленных. Свыше 60 тысяч человек угнали на каторгу в Германию. Они уничтожили почти все промышленные предприятия нашей области, сожгли и разрушили 29 театров и клубов, 314 школ, 11 библиотек, 82 больницы, поликлиники и амбулатории. Фашистские захватчики забрали у крестьян 145 283 головы крупного рогатого скота, 53 425 лошадей, 146 213 свиней, овец и коз, много домашней птицы».
А вот данные непосредственно по Пинску.
«Из числа жителей города и окрестных деревень оккупанты убили более 30 тысяч человек и вывезли на чужбину свыше 15 тысяч человек. В день освобождения города от фашистов в нем насчитывалось всего около пяти тысяч жителей», – сообщалось в одном из материалов газеты.