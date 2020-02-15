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Поверили в рубль. В Беларуси 16 месяцев подряд растут вклады в национальной валюте

15.02.2020 09:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за январь.

В Беларуси 16 месяцев подряд растут рублевые вклады. На начало февраля они превысили отметку в 5,2 миллиарда рублей. А вот валютные депозиты снова начали сокращаться. 

Депозиты в рублях растут 16 месяцев подряд. На 1 февраля они составили 5 миллиардов 265,1 миллиона рублей. Эта сумма на 133,7 миллиона рублей больше, чем на начало января.


За декабрь прошлого года рублевые депозиты выросли на 109,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 134,8 миллиона, за октябрь — на 132,8 миллиона, за сентябрь — на 97,4 миллиона, за август — на 126,8 миллиона, за июль — на 81,9 миллиона, за июнь — на 102,7 миллиона. До этого месячный прирост был более скромным. Рост рублевых вкладов ускорился вслед за ростом средней зарплаты по стране.

В последний раз депозиты в нацвалюте сокращались в сентябре 2018 года.

Валютные депозиты физлиц на 1 февраля составили 6 миллиардов 198,8 миллиона долларов. Это на 17,5 миллиона долларов меньше, чем на начало января.

За декабрь валютные вклады выросли на 22 миллиона долларов, за ноябрь — упали на 15,8 миллиона, за октябрь — выросли на 2,5 миллиона долларов.

Напомним, большинство белорусов — 81,1% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за ноябрь. Год назад так полагали 79,3% опрошенных, а в августе нынешнего — 82,3%. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.

Нацбанк публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. В ноябре 2019-го в нем участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.

Из них 984 человека считают, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома — мебели, холодильников, бытовой электроники, телевизоров. Год назад так полагали 957 человек.

Большинство опрошенных — 1133 человека — считают, что сейчас плохое время для покупок в кредит. Год назад так полагали 946 человек.

На вопрос, как в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в следующие 12 месяцев, больше половины опрошенных — 1065 человек — ответили, что они будут расти так же интенсивно, как и ранее.
 
 
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Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за январь.
 
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