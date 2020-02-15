ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинск присоединяется к «Здоровым городам»

15.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> На днях в горисполкоме состоялось заседание межведомственного совета по реализации проекта «Здоровый город» на территории Пинска на 2020-2024 годы. Утверждены логотип проекта, план мероприятий по его реализации, а также группа управления им.

В чем суть данного проекта? Многое станет понятно, если внимательно рассмотреть логотип. В центре изображен силуэт человека, выполняющего гимнастические упражнения и символизирующего физическую активность, как одну из составляющих здоровья. За ним расположено яблоко - в сохранении и укреплении здоровья трудно переоценить значение рационального подхода в организации питания, в частности употребления большего количества свежих фруктов и овощей. Кстати, согласно данным STEPS-исследования, население нашей страны употребляет их ежедневно недостаточно.

Схематичное изображение сердца служит напоминанием-предостережением того, что в последние годы болезни системы кровообращения являются основной причиной смертности жителей нашей страны. Его расположение правее от центра композиции не случайно: силуэт человека наклонен именно в сторону сердца - достаточная физическая активность наряду с отказом от вредных привычек является одним из наиболее действенных и экономически выгодных методов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ну а солнце символизирует позитивное отношение к жизни и принятие себя. Являясь ярким элементом, оно переключает внимание с центральной фигуры композиции и заставляет задуматься о том, что оптимизм и умение бороться с повседневным стрессом, отказ от саморазрушающего поведения помогают снизить риски возникновения многих заболеваний, следовательно, увеличить продолжительность жизни.

Как тут не вспомнить общеизвестное, что здоровье человека на 40% зависит от наследственности, лишь на 10% - от медицины, а на 50% - от него самого: от того, насколько он активен, что он употребляет в пищу, каким воздухом дышит и так далее. И вот тут очень важен один момент. Заместитель главного врача ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Елена Теслюк остановилась на плане мероприятий по реализации проекта «Здоровый город» на территории Пинска на 2020 год. В нем девять разделов. Не буду перечислять все. Остановлюсь лишь на некоторых: обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей и подростков в организованных коллективах, в частности путем выпуска на местных предприятиях пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами; здоровое городское планирование, в том числе регулирование движения транзитного транспорта, роста протяженности улиц с твердым покрытием, развитие безбарьерной среды, дополнительное озеленение и создание и (или) обновление внутригородских и пригородных зон отдыха и другое. Словом, речь идет о комплексном подходе к такому понятию, как здоровый город.

И в заключение хотелось бы заметить, что на территории нашей страны данный проект начал реализовываться еще в 2012 году. На сегодняшний день в него вовлечены уже 40 населенных пунктов. Так вот, как показывает анализ, практически во всех городах-участниках, как говорится, налицо улучшение показателей здоровья населения: сокращается число случаев социально значимых заболеваний, рождаемость начинает превышать смертность, десятки тысяч детей и подростков успешно вовлекаются в процесс профилактики наркомании, алкоголизма, курения, создается такая социальная среда, которая мотивирует людей к тому, чтобы выбор был сделан в пользу здорового образа жизни.

Теперь и Пинск присоединился к «Здоровым городам».

Наталья КИРКОВЕЦ
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях в горисполкоме состоялось заседание межведомственного совета по реализации проекта «Здоровый город» на территории Пинска на 2020-2024 годы. Утверждены...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять причин, по которым тренажерный зал больше не помогает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика