Пинск присоединяется к «Здоровым городам»

Источник материала: Пинский Вестник

На днях в горисполкоме состоялось заседание межведомственного совета по реализации проекта «Здоровый город» на территории Пинска на 2020-2024 годы. Утверждены логотип проекта, план мероприятий по его реализации, а также группа управления им.



В чем суть данного проекта? Многое станет понятно, если внимательно рассмотреть логотип. В центре изображен силуэт человека, выполняющего гимнастические упражнения и символизирующего физическую активность, как одну из составляющих здоровья. За ним расположено яблоко - в сохранении и укреплении здоровья трудно переоценить значение рационального подхода в организации питания, в частности употребления большего количества свежих фруктов и овощей. Кстати, согласно данным STEPS-исследования, население нашей страны употребляет их ежедневно недостаточно.



Схематичное изображение сердца служит напоминанием-предостережением того, что в последние годы болезни системы кровообращения являются основной причиной смертности жителей нашей страны. Его расположение правее от центра композиции не случайно: силуэт человека наклонен именно в сторону сердца - достаточная физическая активность наряду с отказом от вредных привычек является одним из наиболее действенных и экономически выгодных методов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.



Ну а солнце символизирует позитивное отношение к жизни и принятие себя. Являясь ярким элементом, оно переключает внимание с центральной фигуры композиции и заставляет задуматься о том, что оптимизм и умение бороться с повседневным стрессом, отказ от саморазрушающего поведения помогают снизить риски возникновения многих заболеваний, следовательно, увеличить продолжительность жизни.



Как тут не вспомнить общеизвестное, что здоровье человека на 40% зависит от наследственности, лишь на 10% - от медицины, а на 50% - от него самого: от того, насколько он активен, что он употребляет в пищу, каким воздухом дышит и так далее. И вот тут очень важен один момент. Заместитель главного врача ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Елена Теслюк остановилась на плане мероприятий по реализации проекта «Здоровый город» на территории Пинска на 2020 год. В нем девять разделов. Не буду перечислять все. Остановлюсь лишь на некоторых: обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей и подростков в организованных коллективах, в частности путем выпуска на местных предприятиях пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами; здоровое городское планирование, в том числе регулирование движения транзитного транспорта, роста протяженности улиц с твердым покрытием, развитие безбарьерной среды, дополнительное озеленение и создание и (или) обновление внутригородских и пригородных зон отдыха и другое. Словом, речь идет о комплексном подходе к такому понятию, как здоровый город.



И в заключение хотелось бы заметить, что на территории нашей страны данный проект начал реализовываться еще в 2012 году. На сегодняшний день в него вовлечены уже 40 населенных пунктов. Так вот, как показывает анализ, практически во всех городах-участниках, как говорится, налицо улучшение показателей здоровья населения: сокращается число случаев социально значимых заболеваний, рождаемость начинает превышать смертность, десятки тысяч детей и подростков успешно вовлекаются в процесс профилактики наркомании, алкоголизма, курения, создается такая социальная среда, которая мотивирует людей к тому, чтобы выбор был сделан в пользу здорового образа жизни.



Теперь и Пинск присоединился к «Здоровым городам».



Наталья КИРКОВЕЦ