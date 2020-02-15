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Дешево, но сердито. Плиточники и сантехники на «Доске позора», которые вас удивят

15.02.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Удивительные фотоистории продолжают присылать наши читатели о своих «недоремонтах» и увиденных вариантах благоустройства. Сегодня в рубрике «Доска позора» будут поводы ужаснуться состоянию наших улиц и дворов и улыбнуться «мастерству» строителей.

Эту стену в квартире пенсионеров облицовывал плиточник из строительной фирмы города Молодечно по цене 12 рублей за квадратный метр. Получилось у него дешево, но некачественно. Впрочем, у нас есть вопросы и к тем, кто делал разводку водопровода.


Фото предоставлено читателем

О состояние улицы Ямницкой в Могилеве можно судить по ее названию. На ней есть участок дороги, который состоит только из ям, и ведет он к многоэтажному дому. Люди пишут, что дорожники о них забыли.


Фото предоставлено читателем

Новосельская больница. Здесь заметили пример «встроенных» чугунных радиаторов от мастеров старой школы.


Фото предоставлено читателем

Могилев, улица Крупская. Проблему составляет участок дороги длиной 300 метров: на этом отрезке отсутствуют тротуары, проезжая часть узкая, и все в колдобинах и ямах.


Фото предоставлено читателем

Могилев, улица Грюнвальдская, 7, около школы № 46. Здесь в прошлом году не доложили плитку. Может, в этом доделают начатое.





Минск, проспект Пушкина. Жители домов № 20, 22 и 24 жалуются на состояние дорожного покрытия: здесь «яма на яме».




Минск, переулок Якуба Коласа. После замены труб здесь положили новый асфальт, правда, из-за отсутствия уклона и ливневки на дороге образовалась стандартная лужа. Впрочем, детям из детского сада № 181 она нравится.


Минск, улица Ломоносова, 10. Здесь тоже меняли трубы, а потом решили сделать капремонт дома и детского сада. В итоге, как сообщают люди, «все озеленение было уничтожено техникой, а новая пешеходная дорожка превращена в дорогу, несмотря на несоответствие схеме движения на объекте капитального ремонта».





На фото — остатки дорожки, ведущей к детскому саду № 471 в Минске по улице Одинцова, 81 (со стороны улицы Лобанка). Дети и родители ежедневно месят грязь, хотя дорожка прилегает к реконструированной лестнице.




Уже не в первый раз приходят фото из деревни Слобода (Лошанский с/с, Минский район) — люди просят показать на «Доске позора» состояние их дороги. Ничего удивительного мы не увидели — привычные уже грязь да ямы.



Могилев, улица Крупской, 81. Так выглядит вход в четвертый подъезд — люди опасаются, что козырек когда-нибудь рухнет на их головы.



Минутка креатива от плиточников и сантехников в одном из автобусных парков Минска.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Тимошенко. Нам пишут, что пешеходная дорожка в сторону метро «Кунцевщина» «вся убитая до торца дома № 20». Можно поспорить с читателем: она скорее сильно ранена.


Фото предоставлено читателем

Мозырь, торговый центр «Бобровский». Дороги к пешеходному переходу нет, и люди ходят по грязи.


Фото предоставлено читателем

И снова Могилев. Прямо напротив пешеходного перехода обустроен такой вот спуск в сквер 700-летия Могилева. Мамы с колясками и велосипедисты вынуждены объезжать сбоку по грязи.


Фото предоставлено читателем

Детский центр медицинской реабилитации «Пралеска» в а. г. Раков. Автор фото удивился способу подключения сушилки для рук в туалете для посетителей.


Фото предоставлено читателем

Минский район, а. г. Большевик, ул. Южная, 6. В третьем подъезде в ходе капремонта покрасили стены, не снимая старый слой краски, без грунтовки и шпатлевки. Итог такой: краска высохла, потрескалась и осыпается. Теперь для маляров опять есть работа.


Фото предоставлено читателем

Барановичи, перекресток улиц Войкова и Заслонова. В прошлом году проводились работы на этом перекрестке по созданию «безбарьерной среды». Но вот почему-то с одной стороны бордюры опустили, ступени убрали и на самом тротуаре заделали все дыры в старой плитке, а с другой стороны работы не производились. Если с одной стороны ступени и все с колясками и чемоданами идут по газону, то напротив — кроме бордюра еще одна проблема появляется после дождей (лужа стоит и на тротуаре по всей ширине, и на дороге). На фотографиях указаны красными стрелками проблемные части, а черным — места с ремонтом.


Фото предоставлено читателем

Островец, улица Октябрьская, около магазина «Копеечка». Здесь нет тротуара, соединяющего старый Островец с новым — всего метров 300. Нам пишут, что здесь нет фонарей и плотный поток машин, причем по этой дороге ходят дети в музыкальную школу.


Фото предоставлено читателем

Кричев, улица Ленинская, 56. Вот такой здесь «парадный» вход в подъезд.


Фото предоставлено читателем

Гомель, улица Рощинская. По многочисленным жалобам ЖЭУ № 4 сделало дорожку к мусорным бакам, причем возле мусорной площадки после дождя огромная лужа, ливневки нет, дорожка из ниоткуда в никуда.




Минск, улица Червякова, 25. Здесь недавно спилили три дерева. Люди считают, что это сделано для организации парковки для «Ремдорстроя».




Минск, улица Лосика, 34. Дети выходят на дорогу, чтобы обойти яму. В таком состоянии тротуар уже несколько месяцев.


Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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