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США повысят пошлины на самолеты из ЕС
Источник материала: Партизан
Пошлины США на самолеты из Евросоюза вырастут до 15%
Тарифы на импортируемые из Европейского союза воздушные суда увеличат до 15%. Решение вступит в силу 18 марта.
Американские власти в марте повысят пошлины на импортируемые из ЕС самолеты с 10% до 15%. Об этом говорится в заявлении торгового представителя США, опубликованном 14 февраля.
"Соединенные Штаты повышают дополнительные таможенные пошлины, налагаемые на воздушные суда из ЕС, с 10% до 15%, начиная с 18 марта 2020 года", − отмечается в заявлении.
При этом, как указано в сообщении, США по-прежнему открыты для урегулирования спора путем переговоров, пишет
Напомним, в начале октября 2019 года арбитраж Всемирной торговой организации разрешил Вашингтону ввести санкции в отношении стран ЕС на рекордную сумму в 7,5 миллиарда долларов из-за того, что Евросоюз не отменил незаконные субсидии для Airbus.
Соответствующие пошлины в размере 10% и 25% на ряд товаров из ЕС вступили в силу 18 октября.
Тогда британские, германские, испанские и французские самолеты, кроме военной техники, попали в категорию продукции, пошлины на которую составили 10%.
По итогам проведенного позднее обзора американские власти решили пересмотреть размер тарифов на эти товары.
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Пошлины США на самолеты из Евросоюза вырастут до 15%
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