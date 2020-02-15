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Земельный участок в Садовом с незавершённым строительством объектом выставлен на аукцион

15.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Земельный участок в Садовом с незавершённым строительством объектом выставлен на аукцион
Извещение о проведении 18 марта 2020 года аукциона по продаже незавершенного строительством незаконсервированного жилого дома с публичных торгов в Молотковичском сельисполкоме


Земельный участок в Садовом с незавершённым строительством объектом выставлен на аукцион

  1. Аукцион состоится 18 марта 2020 года в 10.00 по адресу: Пинский р-н, агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11. Размер увеличения цены предмета (шаг аукциона) – 5 % от предыдущей цены, называемой аукционистом.
  2. Для участия в аукционе гражданин, негосударственное юридическое лицо (лично либо через своего представителя), консолидированные участники в установленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием предмета аукциона, предоставляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, расчетный счет № BY72ВАРВ36044711000110000000 ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, БИК АКВВВY2Х, код платежа 04901, с отметкой банка, а также заключают с Молотковичским сельским исполнительным комитетом соглашение по форме, утверждаемой Государственным комитетом по имуществу.

Кроме того, в комиссию по продаже не завершенного строительством незаконсервированного жилого дома с публичных торгов предоставляются:

  • гражданином – копия документа, удостоверяющего личность, без нотариального засвидетельствования;
  • – представителем гражданина – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства;
  • представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
  • консолидированными участниками для участия в аукционе предоставляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

Документы, составленные за пределами Республики Беларусь в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено законодательством.

  1. Время начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе – с 17 февраля 2020 г. по 12 марта 2020 г. включительно по адресу: Пинский р-н, агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
  2. Осмотр незавершенного капитального строения и земельного участка осуществляется при обращении граждан или негосударственных юридических лиц, или консолидированных участников в Молотковичский сельский исполнительный комитет по адресу: Пинский р-н, агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11.
  3. Условия проведения аукциона: наличие не менее двух участников.
  4. Плата за предмет аукциона осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах Национального банка Республики Беларусь.
  5. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение не завершенного строительством незаконсервированного жилого дома обязан:

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за предмет аукциона, а также возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с проведением аукциона, подготовкой документации на вышеуказанный расчетный счет;

– осуществлять государственную регистрацию права частной собственности на земельный участок в течение двух месяцев после утверждения протокола. После государственной регистрации права на земельный участок до начала строительства жилого дома получить техническую документацию.

  1. Инфраструктура территории: за счет застройщиков.
  2. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 220 от 23 марта 2018 г. «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 463».

Телефоны для справок: 8-0165-38-92-48, 38-91-74.

УНП 200112348.

 
Теги: Минск
 
 
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