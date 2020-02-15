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«Так любила кино, что два года работала директором кинотеатра». Крутой поворот в карьере

15.02.2020 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юлия получила диплом юриста, но так любила кино, что какое-то время была директором кинотеатра. FINANCE.TUT.BY продолжает публиковать истории, пришедшие на конкурс «Крутой поворот в карьере», а уже на следующей неделе после голосования назовем имя победителя.


Фото автора конкурсной истории

— В детстве я была ужасно зажатым и стеснительным ребенком. Чтобы это исправить, родители отдали меня в школу с театрально-эстетическим уклоном, где 9 лет я участвовала во всевозможных спектаклях, пела в хоре, изучала сольфеджио, музыкальную литературу и играла на фортепиано. Несмотря на всю свою творческую деятельность, профессию я выбрала весьма серьезную и поступила в университет на юридический факультет, — рассказывает Юлия Чагина.

5 лет обучения пролетели совершенно незаметно и вот диплом об окончании университета по специальности «юрист» у меня на руках. Работу юрисконсультом я нашла в день вручения диплома — 2010 год — в железнодорожном колледже. Так началась моя трудовая деятельность. Но творческая натура во мне требовала выход.

В свободное от работы время любимым занятием стало посещение кинотеатра. Так я начала писать рецензии на фильмы и коллекционировать автографы звезд. Для того, чтобы ходить на премьеры фильмов каждую неделю нужны деньги на билет, а это удовольствие, как известно, не из дешевых. Можно подумать, что я решила сменить профессию, желая сэкономить деньги на билетах? А вот и нет. Получилось все довольно неоднозначно. Увидев объявление в интернете на должность руководителя местного кинозала (на базе Дворца культура профсоюзов), я решила чисто из любопытства сходить на собеседование, ведь эта сфера меня манила и интересовала.

Надо сказать, что и директору я понравилась, и он мне. Думаю, все дело было в том, что у меня буквально глаза горели попробовать себя в этом деле. Однако, на тот момент мне предложили место юрисконсульта с гораздо большим окладом, и я, с некой тенью сожаления, вынуждена была отказаться. Так, проработав практически год в другой фирме, буквально за два месяца до окончания контракта, мне позвонил директор Дворца культуры профсоюзов и еще раз сделал предложение о работе. За год он так и не смог подобрать подходящего кандидата, и кинотеатр был без руководителя. И тут я задумалась, что возможно, мне предоставили второй шанс пойти на работу мечты. С этой мыслью пришла другая — «А как же пять лет обучения по специальности?». Меня пугало то, что после работы в другой сфере и должности, в случае увольнения, а ведь всякое может случиться, не смогу устроиться снова юрисконсультом из-за перерыва, ведь законодательство у нас в стране меняется довольно часто. Тогда выручила мама. Она, видя мои душевные терзания, поддержала в выборе.

Все уже опубликованные истории конкурса «Крутой поворот в карьере» можно найти здесь

То время, что я работала в кинотеатре (примерно 2 года), было самым счастливым временем в моей жизни. Как киномана, меня увлекало буквально все - от момента доставки фильма в сеть кинотеатров до рекламной продукции фильма. Я заключала договора с компаниями-прокатчиками фильмов, научилась включать фильмы, «скачивать» ключи, меняла с киномехаником лампу в кинопроекторе и вместе с контролерами складывала большие рекламные стенды. Например, стенд «Мафия: игра на выживание» был огромным, как двуспальная кровать.

В подчинение у меня находилось восемь человек: два киномеханика, два кассира, три контролера и одна уборщица. Были проблемы с одним киномехаником, которого я заменила на другого человека. Контролеры и кассиры были значительно старше, но я с ними легко нашла общий язык. Это был полезный опыт руководства.


Фото автора конкурсной истории

К сожалению, чтобы кинотеатр был успешным и приносил прибыль, необходимы либо поддержка государства, либо многозальники. Ни того, ни другого у моего кинотеатра не было. Поэтому руководство Республиканского профсоюзного комитета приняло решение его закрыть, а мой отдел сократить. Предвидя ситуацию, пришлось срочно искать новую работу. Кем? Конечно же, юристом. И нашла, в транспортной фирме. Опасения, что перерыв станет камнем преткновения в трудоустройстве, не подтвердились.

Сейчас я работаю ведущим юрисконсультом, но и о творчестве не забываю — пишу рецензии на фильмы, публикую их на "Кинопоиске" и развиваю хобби, которое еще до кинотеатра приносило мне удовольствие — автографы звезд, по которому у меня создан канал на ютубе «Письма со всего мира».

Возможно, когда-нибудь я вернусь в сферу кинобизнеса, только хочется уже поработать в команде дистрибьюторов фильмов. И очень надеюсь, что мне представится шанс.

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FINANCE.TUT.BY продолжает публиковать истории, пришедшие на конкурс «Крутой поворот в карьере», а уже на следующей неделе после голосования назовем имя победителя.
 
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