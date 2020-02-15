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Bentley придумал название для кабриолета за два миллиона долларов

15.02.2020 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Bentley опубликовала первый тизер новой эксклюзивной модели с открытым верхом, которая будет выпущена предельно малым тиражом для самых статусных клиентов британской марки.

 Автомобиль стоимостью около 2 млн долларов получит название Bacalar - в честь популярного туристического центра в Мексике, знаменитого своим одноименным озером, передает Autonews.

Кабриолет будет разработан специалистами придворного ателье Mulliner, которое создаст собственный автомобиль с уникальным кузовом впервые с 2002 года. В отделке интерьера инновационные и редкие материалы: скажем, в салоне появятся элементы из реликтового разнолистного тополя с вкраплениями меди.


По предварительным данным, Bacalar будет представлять собой большой автомобиль с кузовом типа баркетта. Новинка получит ряд стилистических решений шестиметрового электрического концепт-кара Bentley EXP 100 GT, который был выпущен летом нынешнего года в честь 100-летнего юбилея британской марки, пишет ru.oxu.az.

Bentley Bacalar оснастят шестилитровым мотором W12 с двумя турбинами, который, например, на новых Flying Spur и Continental GT выдает 635 л. с. и 900 Н•м крутящего момента. Трансмиссия — восьмиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Предполагается, что кабриолет получится легче и быстрее нового "Конти", который способен набирать первую "сотню" за 3,7 секунды.
 
 
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Компания Bentley опубликовала первый тизер новой эксклюзивной модели с открытым верхом, которая будет выпущена предельно малым тиражом для самых статусных клиентов...
 
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