Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Источник материала: Виртуальный Брест

Встреча председателя Брестского горисполкома с активом Брестской городской организации ОО «БСВВА» и членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, состоялась сегодня в Бресте.







Данное мероприятие – традиционное в череде тех, которые проходят накануне Дня памяти воинов-интернационалистов.







Встреча с ветеранами Афганской войны, а также членами семей погибших воинов, была с самого начала определена не как дежурная, а как рабочая.







Глава города обсудил с присутствующими проблемные вопросы в сфере медицинского обслуживания, благоустройства и заверил, что в ближайшее время все спорные моменты будут улажены.







Во время диалога председатель Брестской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Сергей Пухальский отметил, что защита прав и интересов ветеранов войны и членов семей погибших, наряду с сохранением исторической правды о подвиге наших солдат и офицеров в Афганистане и патриотическим воспитанием молодежи будут и впредь оставаться главными задачами организации.







В ходе встречи были председателем горисполкома Александром Рогачуком были взяты на карандаш темы установки таблички с именами погибших брестчан во время Афганской войны, а также памятника матери погибшего воина-интернационалиста.







Сегодня в Бресте живёт 1321 ветеран Афганской войны, длившейся без малого 10 лет. В ее годы погибло 28 брестчан.







Для семей погибших — война – это рана на сердце каждой вдовы и матери.





Поэтому оказание поддержки на уровне государства и города – работа, которая успешно выполняется на протяжении долгих лет и, безусловно, будет продолжена в дальнейшем.







