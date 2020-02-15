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Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

15.02.2020 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Встреча председателя Брестского горисполкома с активом Брестской городской организации ОО «БСВВА» и членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, состоялась сегодня в Бресте.

Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане


Данное мероприятие – традиционное в череде тех, которые проходят накануне Дня памяти воинов-интернационалистов.

Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане


Встреча с ветеранами Афганской войны, а также членами семей погибших воинов, была с самого начала определена не как дежурная, а как рабочая.

Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане


Глава города обсудил с присутствующими проблемные вопросы в сфере медицинского обслуживания, благоустройства и заверил, что в ближайшее время все спорные моменты будут улажены.

Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане


Во время диалога председатель Брестской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Сергей Пухальский отметил, что защита прав и интересов ветеранов войны и членов семей погибших, наряду с сохранением исторической правды о подвиге наших солдат и офицеров в Афганистане и патриотическим воспитанием молодежи будут и впредь оставаться главными задачами организации.

Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане


В ходе встречи были председателем горисполкома Александром Рогачуком были взяты на карандаш темы установки таблички с именами погибших брестчан во время Афганской войны, а также памятника матери погибшего воина-интернационалиста.

Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане


Сегодня в Бресте живёт 1321 ветеран Афганской войны, длившейся без малого 10 лет. В ее годы погибло 28 брестчан.

Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане


Для семей погибших — война – это рана на сердце каждой вдовы и матери.

Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Поэтому оказание поддержки на уровне государства и города – работа, которая успешно выполняется на протяжении долгих лет и, безусловно, будет продолжена в дальнейшем.

Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Рогачук встретился с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

 
Теги: Брест
 
 
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  Встреча председателя Брестского горисполкома с активом Брестской городской организации ОО «БСВВА» и членами семей воинов-интернационалистов, погибших в...
 
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