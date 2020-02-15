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Эпидемия не угасает? Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523 человек

15.02.2020 10:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество зараженных превысило 66,4 тыс., выздоровели 8096 человек. Такие данные со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР приводит ТАСС.

В пятницу сообщалось о более чем 63,8 тыс. инфицированных, 1380 жертвах и 6723 выздоровевших.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано более 54,4 тыс. инфицированных, из них 1457 человек умерли, выздоровели 4774. Далее следуют провинции Гуандун (юг), где заболели свыше 1,2 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано примерно 1,1 тыс. случаев заражения.


Фото Синьхуа – БЕЛТА


В Пекине по состоянию на 14 февраля заражены 372 человека, из них 80 выписались из больницы, умерли трое. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число умерших от коронавирусной пневмонии составило 11 человек, количество инфицированных за все время достигло 419, из них 47 выздоровели.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 169 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 8,9 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине.
 
 
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Количество зараженных превысило 66,4 тыс., выздоровели 8096 человек. Такие данные со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР...
 
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