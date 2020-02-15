ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинская группа "Фіолет" выступила в Минске после четырех лет запрета

15.02.2020 10:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинская группа "Фіолет" 14 февраля сыграла концерт в минском клубе "Брюгге".

"Сегодня мы все начинаем сначала", — сказал со сцены лидер группы Сергей Мартынюк. Дело в том, что почти четыре года назад ему запретили въезд в Беларусь — из-за того, что по каким-то непонятным причинам он попал в российскую базу невъездных.

Тогда, в марте 2016 года, запрет на въезд в Беларусь стало полной неожиданностью и для самого Мартынюка, и для других музыкантов. "Фіолет" должен был выступить в Бресте, Минске и Витебске, но концерты были отменены, пишет euroradio.fm

Музыканты очень рады, что в этом году у них получилось встретиться с белорусской публикой. В Минске их за четыре года не забыли — на концерте было более 100 зрителей. За это время репертуар группы сильно изменился. Но хотя "Фіолет" и играл много песен, которые в Беларуси никогда не исполнялись, у всех собравшихся была возможность убедиться: ребята остались такими же романтиками, как и были.

Следующий концерт "Фіолета" состоится 15 февраля в Бресте. Потом группа вернется в Украину — но на сердце после концерта так тепло, что хочется верить: вскоре мы снова услышим парней в Беларуси.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская группа "Фіолет" 14 февраля сыграла концерт в минском клубе "Брюгге".
 
Новости дня
Новости разные
 
15 февраля Анджей Дуда начнет предвыборную кампанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика