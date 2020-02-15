Правительство Литвы в полтора раза подняло зарплаты некоторым учителям в Беларуси. Кому и как это возможно

Источник материала: Tut.by

Правительство Литвы в полтора раза повысило выплаты педагогам литунистического просвещения в Беларуси, Польше и Калининградской области РФ. Министр образования Альгридас Монкявичюс, представивший соответствующий проект, сказал, что это должно сравнять зарплату этих учителей с зарплатами учителей, работающих в Литве, сообщает ru.delfi.lt.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«В целом 67 таких людей: в Беларуси 46, в Польше — 8, в Калининграде — 13, их зарплаты ниже, чем у педагогов, работающих в Литве. Поэтому для их поощрения следует увеличить финансирование», — отметил А. Монкявичюс.

По сообщению министерства, в прошлом году для этих целей было выделено 1 млн евро, в этом году сумма увеличится более чем на 0,5 млн евро. Конкретные выплаты зависят от договоров и от того, в каком государстве учитель работает, от трудовой нагрузки и прочих обстоятельства. Также было решено, что не будет объявляться конкурс на место такого учителя, его будут принимать на основе законодательных актов той страны, где ведется обучение.

В Беларуси, Польше и Калининградской области литуанистическое просвещение ведется в шести литовских общеобразовательных учреждениях и более чем в двадцати школах неформального обучения.

В Беларуси дети обучаются на литовском языке, к примеру, в школе в деревне Пелеса́, что в Вороновском районе. Часть педагогов приезжают работать в белорусскую школу из Литвы, предварительно пройдя конкурс в Минобре соседней страны. В самой же Пелесе и некоторых деревнях в округе большинство местных жителей называют себя литовцами, хотя сразу же говорят, что никогда в этих краях не было межнациональных конфликтов и местные всегда мирно уживались друг с другом, а «смешанных» семей становится все больше.