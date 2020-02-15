ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня православные верующие празднуют Сретение Господне

15.02.2020 09:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

15 февраля отмечают Сретение Господне.

Сегодня православные верующие празднуют Сретение Господне
Фото Леонида Щеглова
Считается, что это один из великих двунадесятых непреходящих праздников православного календаря, стоящий в одном ряду с Рождеством и Крещением.

История праздника

По преданию, на 40-й день после рождения младенца Иисуса Иосиф и Мария направились в Иерусалим, чтобы по закону принести Господу благодарственную жертву за рождение ребенка: годовалого ягненка и голубя, пишет minsknews.by


В храме Дева Мария и Иосиф встретили старца Симеона Богоприимца, который прожил на тот момент более 360 лет, получив знак, что не умрет до тех пор, пока не увидит Спасителя, обещанного пророчеством Исаии. Симеон взял на руки младенца Иисуса и назвал его Сыном Божиим, Мессией. Праздник Сретения (встречи) означает связь между Старым и Новым заветами и встречу человечества с Христом.

Что нужно делать в праздник

На Сретение в храмах проводят праздничное богослужение, во время которого освящают церковные свечи, которые верующие забирают домой и хранят на протяжении года. В старину считалось, что сретенские свечи способны защитить дом от пожара и молнии, а также от природных бедствий и катастроф. Сретенскую свечу также можно было зажигать, чтобы помочь женщине во время родов, или когда человек находился при смерти.

Еще одной традицией на Сретение было освящение воды, которая в этот день обретала целебные свойства. Ее можно было пить, чтобы избавиться от болезней, или натирать ею больное место. Считалось, что сретенская вода могла избавить человека от сглаза, а домашний скот — от болезней.

Что нельзя делать в праздник

В праздник нельзя было выполнять тяжелую работу, кроме той, что выполнялась для блага других людей безвозмездно.

На Сретение не стоило отправляться в дальнюю дорогу: опасались, что путешествие могло закончиться плохо.



Также в этот день старались воздерживаться от ссор, скандалов и злословия.

Приметы на Сретение

В старину говорили, что 15 февраля встречаются зима и весна и спорят между собой за право остаться. По поверью, если к вечеру теплеет, то скоро наступит весна, а если похолодает, то зима задержится еще на некоторое время.

Если на Сретение тепло и солнечно — стоит ждать теплую весну, а падает снег — весна будет поздней и холодной.

Чистое и звездное небо в ночь на Сретение предвещало богатый урожай фруктов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Если Родине надо - надо и мне!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика