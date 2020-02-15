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Осужден сын бывшего гендиректора “Ивацевичдрева”

15.02.2020 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александра Шульгу, сына бывшего гендиректора "Ивацевичдрева" Владимира Шульги, осудили за пособничество в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Суд Ивацевичского района назначил Александру Шульге 4 года лишения свободы с отсрочкой на два года (осужденный находится на свободе, если за два года будет соблюдать условия, то наказание в виде лишения свободы к нему могут и не применять). Кроме того, обвиняемый лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Как выяснил суд, обвиняемый Александр Шульга с целью личного обогащения вступил в сговор со своим знакомым об осуществлении поставок в адрес ОАО «Ивацевичдрев» меламина и химических добавок с использованием служебного положения своего отца – генерального директора указанного предприятия Владимира Шульги.

“Осознавая, что последний является должностным лицом, обвиняемый, действуя в соответствии с единым умыслом со своим знакомым, достиг с отцом договоренности о поставках в адрес ОАО «Ивацевичдрев» меланина и химических добавок по завышенной стоимости путем включения в схему поставок подконтрольной посреднической коммерческой структуры, а также об оказании им помощи в организации данных поставок с использованием его служебных полномочий”, – сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

Указанные умышленные действия Александра Шульги, совершенные в период с 2014 года по 2017 год, повлекли тяжкие последствия в виде причиненного предприятию ущерба в особо крупном размере на сумму 402689,99 евро, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составляет 749631 рубль 16 копеек или 35592,65 базовых величин.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
 
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Александра Шульгу, сына бывшего гендиректора "Ивацевичдрева" Владимира Шульги, осудили за пособничество в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем...
 
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