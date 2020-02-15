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Россия будет лишена золотой медали Олимпиады-2014 из-за допинга
Источник материала: Tut.by
Россия лишится золотой медали Олимпийских игр-2014 в мужской эстафете по биатлону. Причина — нарушение антидопинговых правил Евгением Устюговым, сообщает
Устюгов обвиняется в употреблении запрещенного вещества (оксандролона). Результаты Евгения Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов. В числе последствий — аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете.
Золота лишатся и другие участники эстафеты: Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.
Отметим, что Устюгов завершил карьеру вскоре после Олимпиады в Сочи.
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Россия лишится золотой медали Олимпийских игр-2014 в мужской эстафете по биатлону. Причина - нарушение антидопинговых правил Евгением Устюговым, сообщает ТАСС.
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