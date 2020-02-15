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Минобразования создает этические правила педагогических работников

15.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> По 1 марта 2020 года Министерство образования проводит обсуждение разработанных "Примерных этических правил педагогических работников"

Замечания и предложения по корректировке указанных этических правил можно направить по электронному адресу: mo329@minedu.unibel.by (с пометкой "Этические правила) до 1 марта.

"Примерные этические правила педагогических работников. ПРОЕКТ" читайте на сайте Минобразования Республики Беларусь
 
 
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По 1 марта 2020 года Министерство образования проводит обсуждение разработанных "Примерных этических правил педагогических работников" Замечания и предложения...
 
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