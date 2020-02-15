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Эпидемии нет: 41% белорусов сделали прививки от гриппа

15.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси нет эпидемии гриппа. Помогла массовая вакцинация, которую провели осенью. Прививки сделали почти 4 миллиона человек – это 41% всего населения, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Спорт и закаливание – вот и весь секрет здоровья. Игорь Пильщиков не болеет с тех пор, как занялся плаванием. Вместе с единомышленниками окунается в холодную воду на свежем воздухе.

«Когда это входит в привычку, то уже фактически не можешь остановиться, организм требует постоянных холодовых нагрузок и помогает справляться со всякими простудными болезнями», – говорит Игорь Пильщиков.

В семье Острейко от гриппа спасаются вакцинацией. Прививаются каждую осень. Начали с рождения первенца Димы 14 лет назад. Ведь в многодетной семье, если заболеет один ребенок, заразятся все. Поэтому мама регулярно сдает с детьми общие анализы – чтобы убедиться, что все здоровы.

«В нашей семье отношение к прививкам положительное. Мы все прививаемся – и родители, и дети. Детки не болеют вирусной инфекцией. У нас с этим все в порядке», – отмечает мама четверых детей Тамара Острейко.

В Беларуси эпидемии гриппа нет, сообщает Минздрав. Наблюдается сезонный подъем ОРВИ, но по сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости ниже на 25%.

«Лет 80-10 отмечался подъем заболеваемости гриппом. Учитывая, что в последние годы у нас идет достаточно высокий охват прививками, рост заболеваемости сдвигается на поздний период. Эпидемии у нас нет, нет превышений эпидемического уровня, после которого мы можем говорить о начале эпидемии», – говорит заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь Инна Карабан.

Белорусские медики подсчитали, что эффективность вакцин составляет от 70% до 90%. Это значит, что 70-90 человек из 100 не болеют гриппом, вызванным теми штаммами, которые содержатся в вакцине.



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Многим укрепить здоровье помогают упражнения на свежем воздухе и плавание в холодной воде.
 
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