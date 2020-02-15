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Пенсионерку дважды сбили на переходе в Кобрине

15.02.2020 12:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пенсионерку дважды сбили на переходе в Кобрине
УГАИ УВД Брестского облисполкома

52-летний житель деревни Луцевичи Кобринского района двигался по улице Ленина за рулем «Mazda». Возле дома №186 на нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 77-летнюю местную жительницу, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ УВД Брестского облисполкома.

После этого на кобринчанку совершил наезд автомобиль «Audi 80» под управлением 52-летнего кобринчанина, который двигался в попутном направлении.

ГАИ напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым, пешеходы, в свою очередь, перед тем как переходить дорогу обязаны убедиться в безопасности перехода. 

Пенсионерку дважды сбили на переходе в Кобрине
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