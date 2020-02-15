Пенсионерку дважды сбили на переходе в Кобрине

Источник материала: Аргументы и факты

52-летний житель деревни Луцевичи Кобринского района двигался по улице Ленина за рулем «Mazda». Возле дома №186 на нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 77-летнюю местную жительницу, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ УВД Брестского облисполкома.

После этого на кобринчанку совершил наезд автомобиль «Audi 80» под управлением 52-летнего кобринчанина, который двигался в попутном направлении.