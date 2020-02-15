Oops! Назван самый вероятный разносчик коронавируса

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Начальник управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбинь предположил, что именно эти животные переносят пневмонию, вызываемую указанным вирусом, если исключить его связь с домашней птицей и скотом.





Отмечается, что новый тип коронавируса на 90 процентов схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань, провинция Чжэцзян.

Ранее в феврале Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала половозрастной состав первых умерших от коронавируса в китайских больницах и выяснила, что две трети из них — мужчины. Российские специалисты связали эту гипотезу с тем, что мужчины чаще курят, поэтому в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию.



