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Oops! Назван самый вероятный разносчик коронавируса

15.02.2020 13:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Министерстве науки и техники Китая назвали летучих мышей самым вероятным источником и разносчиком смертельного коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Начальник управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбинь предположил, что именно эти животные переносят пневмонию, вызываемую указанным вирусом, если исключить его связь с домашней птицей и скотом.

Отмечается, что новый тип коронавируса на 90 процентов схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань, провинция Чжэцзян.
Ранее в феврале Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала половозрастной состав первых умерших от коронавируса в китайских больницах и выяснила, что две трети из них — мужчины. Российские специалисты связали эту гипотезу с тем, что мужчины чаще курят, поэтому в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию.

Всего коронавирусом COVID-19 заражено более 64 тысяч человек; 1383 человека погибли, еще 6766 — вылечились. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах, пишет lenta.ru
 
 
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В Министерстве науки и техники Китая назвали летучих мышей самым вероятным источником и разносчиком смертельного коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
 
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