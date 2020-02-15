Новые правила: в ЕС больше нельзя везти почти все фрукты и овощи

Источник материала: KYKY

«Слышал, что с конца прошлого года в страны еврозоны нельзя ввозить почти все фрукты и овощи без специальных документов на них. И это касается якобы даже яблок, которые могут быть в ссобойке, чтоб перекусить в дороге. Так ли это?» – спросил читатель у TUT.by. Портал выяснил , что нововведения действительно есть.

В страны ЕС без фитосанитарного сертификата можно ввозить только пять видов фруктов, поясняют в Гродненской региональной таможне. По данным на сайте Министерства финансов Польши, в ЕС изменили правила ввоза физическими лицами фруктов, овощей, растений и семян.

«С 14 декабря 2019 года физические лица могут ввозить на территорию Европейского Союза без разрешительных документов ананасы, кокосы, дурианы, бананы и финики. Ввоз иных фруктов, овощей, семян или цветов можно осуществить только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного официальной службой защиты растений страны происхождения», – говорят в Гродненской региональной таможне.

«Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата», – уточняется в материалах финской таможни. По словам ее представителей, поскольку «физическому лицу практически невозможно получить фитосанитарный сертификат, свежие фрукты, ягоды или овощи в действительности больше нельзя ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС».

Эта практика актуальна и для других стран Европы, где действует общее фитосанитарное законодательство ЕС. При наличии фитосанитарного сертификата физлицо может ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды в количестве, не превышающем двух килограммов. При превышении этой нормы применяются такие же правила, как и при коммерческом ввозе.