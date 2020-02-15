Белорусский СОБР занял третье место на соревнованиях в Дубае

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пишет Sputnik, команда белорусского СОБРа завоевала третье место на международных соревнованиях полицейских служб по многоборью SWAT Challenge 2020, ссылаясь на пресс-службу МВД Беларуси. КакSputnik, команда белорусского СОБРа завоевала третье место на международных соревнованиях полицейских служб по многоборью SWAT Challenge 2020, ссылаясь на пресс-службу МВД Беларуси.





Силовики отправили на турнир дружину спецотряда быстрого реагирования внутренних войск. Белорусы соревновались среди 46 команд из 26 стран мира. Соревнования проходили с 9 по 13 февраля.









"Лучшие из лучших определялись в таких испытаниях как спасение заложников, прохождение полосы препятствий, эвакуация раненых и т.д.", - рассказали в МВД.





Победила в турнире команда полиции из ОАЭ, второе место – у бойцов ЦСН "Витязь" Росгвардии. От Беларуси в соревнованиях участвовала еще одна команда – ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Итоговое место столичных милиционеров – 13-е.





В прошлом году белорусские силовики также участвовали в SWAT Challenge – тогда команда КГБ Беларуси заняла по итогам второе место, уступив только хозяевам турнира.



