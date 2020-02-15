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«Настоящее время» запускает цикл «Неизвестная Беларусь». О чем фильм?

15.02.2020 15:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 февраля на телеканале «Настоящее время» состоится показ первого фильма цикла «Неизвестная Беларусь».

«Настоящее время» запускает цикл «Неизвестная Беларусь». О чем фильм?
Это серия документальных фильмов, благодаря которым Беларусь перестанет быть «белым пятном» или набором стереотипов, говорит программный директор «Настоящего времени» Кенан Алиев.

Команда проекта — это новое поколение независимых кинематографистов Беларуси. Их интересует малоизученная белорусская реальность. Они трепетно относятся к своим героям и стараются показать жизнь в своей стране, как она есть.



Как рассказал Кенан Алиев, сначала 24-минутное кино цикла «Неизвестная Беларусь» будет выходить раз в месяц, затем — дважды в месяц. Среди тем цикла - распределение студентов, домашнее насилие, ситуация в армии, статус белорусского языка, культурные традиции, иностранцы в Беларуси.

Первый выпуск посвящен Комаровскому рынку – главному продовольственному рынку Беларуси. Здесь органично уживаются люди самых разных возрастов, происхождения и характеров. В то время как для одних рынок стал вторым домом, другие продолжают мечтать о большем, пишет ex-press.by

Настоящее Время – это телеканал, созданный RFE/RL при участии "Голоса Америки". Цикл "Неизвестная Беларусь" – это серия документальных фильмов. Мы расскажем об удивительных людях, необычных местах, интересных явлениях, которые делают Беларусь уникальной.

 
 
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16 февраля на телеканале «Настоящее время» состоится показ первого фильма цикла «Неизвестная Беларусь».
 
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