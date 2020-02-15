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В Барановичах ищут парня, который пропал больше двух недель назад
15.02.2020 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В самом конце января в Барановичах
Вот это ориентировка, которую распространяет ПСО «Ангел». 27-летний Александр утром ушел из дома в неизвестном направлении, на нем темно-синий удлиненный пуховик, черная байка с капюшоном, темные байковые спортивные штаны и черные высокие кроссовки.
Позавчера проводились поисковые работы, но результата они не принесли. Сегодня поиски Александра возобновлены.
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В самом конце января в Барановичах пропал местный житель — Александр Видов ушел из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о нем нет никакой информации. В...
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