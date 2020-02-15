Названы ранние симптомы нового коронавируса

Источник материала: Tut.by

Недавнее исследование почти 140 госпитализированных пациентов в Ухане в Китае выявило ряд симптомов, связанных с новым коронавирусом, теперь официально известным как COVID-19. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на само исследование .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам исследователей из больницы Чжуннань при Уханьском университете, наиболее распространенным симптомом является лихорадка, которая наблюдалась у 99% исследуемых.

Другие общие симптомы включают усталость и сухой кашель, которые появились у более чем половины изученных пациентов. Около трети также испытывали боль в мышцах и затрудненное дыхание, хотя пациентам в среднем понадобилось около пяти дней, чтобы у них начались проблемы с дыханием после появления первых симптомов.

Другие симптомы, связанные с простудой, такие как головная боль или боль в горле, были замечены только в небольшом числе случаев.

Изучение симптомов вируса может помочь врачам определить тяжелые случаи, прежде чем человек станет критически больным. Это также способно помочь ученым лучше понять, как распространяется вирус.

«Мы пока не знаем, насколько заразным является человек в процессе своей инфекции, — сообщила Business Insider Лорен Мейерс (Lauren Meyers), эпидемиолог из Техасского университета в Остине. — Мы не знаем, заразны ли люди до того, как у них появятся симптомы, и мы не уверены, насколько они заразны, даже если у них есть симптомы».

Новое исследование показало, что вирус чаще всего поражает пожилых мужчин с существующими проблемами со здоровьем. Более 54% пациентов в исследовании были мужчинами, а средний возраст пациентов составил 56 лет.

В среднем пациентам с тяжелыми случаями потребовалось около 10 дней для поступления в отделение интенсивной терапии с момента появления у них симптомов, обнаружили исследователи. Но, возможно, эти пациенты заразились вирусом задолго до того, как у них поднялась температура.

Мейерс предположила, что типичный инфицированный человек, вероятно, заразен без симптомов в течение пяти и более дней. В целом, эксперты в области здравоохранения оценили, что человек с COVID-19 может быть заразным в течение от одного до 14 дней. А группа китайских ученых недавно предположила , что люди могут быть заразными до 24 дней.

Но, согласно новому исследованию, пациентам из Уханя, у которых уже есть симптомы, требуется около семи дней, чтобы попасть туда в больницу. Авторы не прояснили причину, но агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что больницы в Ухани не приняли некоторых пациентов с более легкими симптомами. Кроме того, некоторые инфицированные могут не признать себя заболевшими сразу, так как от вируса нет лекарств — врачи просто оказывают поддерживающую помощь.

«Если предположить, что людей не госпитализируют, не изолируют в течение первой недели их симптоматического периода, то это, безусловно, ключевая возможность для дальнейшей передачи, — сказала Мейерс. — Не совсем понятно, насколько мобильными эти люди были бы даже в эту неделю. Если они действительно чувствуют себя паршиво, у них жар, и уже есть проблемы с дыханием, то они могут не двигаться».

Кроме того, последнее исследование показало, что пациенты, которые оказались в отделении интенсивной терапии, жаловались на боль в животе и потерю аппетита, в отличие от пациентов с более легкими случаями коронавируса.

Исследователи также отметили некоторые ранние «нетипичные» симптомы: они обнаружили, что у 14 пациентов развилась диарея и тошнота за один-два дня до того, как у них поднялась температура или затруднилось дыхание. Это также может быть путем распространения вируса.

Например, один человек с подобными нетипичными симптомами попал в хирургическое отделение и заразил по меньшей мере четырех других госпитализированных пациентов. У всех четырех появились такие же «атипичные абдоминальные симптомы», и, по меньшей мере, у 10 работников здравоохранения.

Из почти 140 пациентов, участвовавших в исследовании в больнице Чжуннань, почти 30% были работниками здравоохранения.

Ученые до сих пор считают, что коронавирус в основном передается через дыхательные капли, такие как слюна и слизь, которые выделяются при кашле или чихании. Но диарея также может быть возможным путем передачи инфекции.

Напомним, что на 15 февраля всего было выявлено 66 492 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из них 11 053 — тяжелые, из больниц выписали 8096 человек, 1523 пациента умерли.