В Ухане ужесточили правила карантина: люди не могут покидать свои районы

Источник материала: Вороновская газета





В Ухане, в котором началось распространение коронавируса , ужесточили правила карантина, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на распоряжение местных властей.

Согласно распоряжению, жители Уханя могут передвигаться в другие районы только под контролем — через один пункт пропуска, который под круглосуточной охраной. Дежурные будут всех регистрировать и проверять их температуру. Посторонним без серьезных причин не разрешается переходить пропускной пункт. Жителям, кроме тех, кто обращается за медпомощью, участвует в противоэпидемической работе или обеспечивает функционирование (городских служб), тоже нельзя покидать жилой район.

В Ухане с последние сутки зарегистрировано большинство случаев заболевания и смерти от коронавируса. Так, скончалось 143 человека, 107 из них – в этом китайском городе.