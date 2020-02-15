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В Ухане ужесточили правила карантина: люди не могут покидать свои районы

15.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Ухане ужесточили правила карантина: люди не могут покидать свои районы

В Ухане, в котором началось распространение коронавируса, ужесточили правила карантина, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на распоряжение местных властей.

Согласно распоряжению, жители Уханя могут передвигаться в другие районы только под контролем — через один пункт пропуска, который под круглосуточной охраной. Дежурные будут всех регистрировать и проверять их температуру. Посторонним без серьезных причин не разрешается переходить пропускной пункт. Жителям, кроме тех, кто обращается за медпомощью, участвует в противоэпидемической работе или обеспечивает функционирование (городских служб), тоже нельзя покидать жилой район.

В Ухане с последние сутки зарегистрировано большинство случаев заболевания и смерти от коронавируса. Так, скончалось 143 человека, 107 из них – в этом китайском городе.

 

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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В Ухане, в котором началось распространение коронавируса, ужесточили правила карантина, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой...
 
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