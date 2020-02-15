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В Лиде пьяный бесправник угнал у мамы служебную «Рено», повредил ее и попался сотрудникам ГАИ

15.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде пьяный бесправник угнал у мамы служебную «Рено», повредил ее и попался сотрудникам ГАИ

Ночью 2 февраля патрульный наряд лидской ГАИ обратил внимание на Renault, который подозрительно медленно двигался навстречу. Иномарку остановили – за рулем находился 20-летний житель райцентра. Парень оказался бесправником, причем пьяным.

– Во время разбирательства также выяснилось, что автомобиль числился в угоне, и в преступлении подозревается водитель. Накануне задержания он выпивал. В какой-то момент молодой человек решил воспользоваться иномаркой, на которой ездит его мать. Он взял ключи и уехал вместе с товарищем, – рассказали в ГАИ Лидского РОВД.

Возможно, во время пути Renault попадала в мелкие ДТП, о чем свидетельствовали повреждения кузова. Если к этому окажется причастен водитель, придется возместить затраты на ремонт машины – она принадлежит фирме, где трудится мать подозреваемого.

По результатам проверки в отношении лидчанина составлены административные протоколы за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.

Неправомерному завладению транспортным средством, а также повторному в течение года управлению транспортным средством также будет дана правовая оценка.

Известно, что ранее молодой человек не судим, однако подвергался административным взысканиям за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, а также распитие алкогольных напитков в общественном месте либо появление в общественном месте в состоянии опьянения.

 
 
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Ночью 2 февраля патрульный наряд лидской ГАИ обратил внимание на Renault, который подозрительно медленно двигался навстречу. Иномарку остановили – за рулем находился...
 

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