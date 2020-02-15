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Посмотрите на туманности Сердце и Душа

15.02.2020 15:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Астрофотограф Мигель Кларо (Miguel Claro) опубликовал у себя в Instagram удивительный снимок, на котором запечатлены туманности IC 1805, или туманность «Сердце», и IC 1871, или «Душа».


Фото: miguel_claro / Instagram

«Сердце» расположено слева, а «Душа» справа.

Оба объекта — это эмиссионные туманности, облака ионизированного газа, излучающие в видимом цветовом диапазоне. Они расположены примерно в шести тысячах световых лет от нас в созвездии Кассиопея.

 
 
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Объекты расположены примерно в шести тысячах световых лет от нас в созвездии Кассиопея.
 
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