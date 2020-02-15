|
Посмотрите на туманности Сердце и Душа
Источник материала: Tut.by
Астрофотограф Мигель Кларо (Miguel Claro)
«Сердце» расположено слева, а «Душа» справа.
Оба объекта — это эмиссионные туманности, облака ионизированного газа, излучающие в видимом цветовом диапазоне. Они расположены примерно в шести тысячах световых лет от нас в созвездии Кассиопея.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объекты расположены примерно в шести тысячах световых лет от нас в созвездии Кассиопея.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)