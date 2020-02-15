Посмотрите на туманности Сердце и Душа

Источник материала: Tut.by

Астрофотограф Мигель Кларо (Miguel Claro) опубликовал у себя в Instagram удивительный снимок, на котором запечатлены туманности IC 1805, или туманность «Сердце», и IC 1871, или «Душа».



Фото: miguel_claro / Instagram

«Сердце» расположено слева, а «Душа» справа.

Оба объекта — это эмиссионные туманности, облака ионизированного газа, излучающие в видимом цветовом диапазоне. Они расположены примерно в шести тысячах световых лет от нас в созвездии Кассиопея.