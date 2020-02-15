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Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы

15.02.2020 15:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оборудование для охраны границы белорусским пограничникам передали представители Минэнерго США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальная церемония прошла на участке поста «Наровля» в радиационно-экологическом заповеднике.  

Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы

Это мобильные системы обнаружения и радиационного контроля. Кроме того американская сторона проводит техническое обслуживание поставленного оборудования и обучает пограничников.

Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы

Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы

Помощь оказана в рамках Меморандума о взаимопонимании между двумя ведомствами. Беларусь и США сотрудничают в вопросах предотвращения незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов. 

Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета:
Благодаря данной программе, мы получили средства контроля, которые работают автономно. Оборудование позволит нам наблюдать за территорией, контролировать территорию и в случае необходимости реагировать на обстановку, которая возникает на данной территории. С уверенностью можно сказать, что это только начальный этап большой программы по совершенствованию охраны государственной границы с помощью наших американских коллег.

Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы


Пограничный пост «Наровля» – первое подразделение «зелёной» границы, модернизированное в рамках проекта. Пост оснащён системой дистанционного мониторинга, специальными автомобилями, тепловизорами, биноклями и другим оборудованием радиационного контроля.

Люди в материале: Игорь Буткевич

 
 
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Новости Беларуси. Оборудование для охраны границы белорусским пограничникам передали представители Минэнерго США, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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