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Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оборудование для охраны границы белорусским пограничникам передали представители Минэнерго США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальная церемония прошла на участке поста «Наровля» в радиационно-экологическом заповеднике.
Помощь оказана в рамках Меморандума о взаимопонимании между двумя ведомствами. Беларусь и США сотрудничают в вопросах предотвращения незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов.
Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета:
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Новости Беларуси. Оборудование для охраны границы белорусским пограничникам передали представители Минэнерго США, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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