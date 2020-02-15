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Закручивающаяся крышка на банке не поддаётся? Есть хитрые способы открыть

15.02.2020 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Не можете самостоятельно открыть банку с закручивающейся крышкой? Мужчины рядом нет? Не расстраивайтесь, мы подскажем, как это сделать.

Закручивающаяся крышка на банке не поддаётся? Есть хитрые способы открыть

Банки с закручивающейся крышкой очень помогают при консервировании, но при открывании ведут себя крайне непредсказуемо.

Для начала постарайтесь обезжирить не только банку и крышку, но и руки.

Можно попытаться увеличить трение, надев на крышку резинку или обмотать ее пищевой плёнкой.

Закручивающаяся крышка на банке не поддаётся? Есть хитрые способы открыть

Затем попытайтесь применить на практике знания физики: постарайтесь крутить не крышку, а банку!

Закручивающаяся крышка на банке не поддаётся? Есть хитрые способы открыть

Ещё одним надёжным способом является нагрев крышки.Опустите её на некоторое время в горячую воду, держа банку вверх дном. После – попытайтесь открыть.

Закручивающаяся крышка на банке не поддаётся? Есть хитрые способы открыть

Рукояткой ножа или вилки постучите крышку по окружности. После этого она должна легко открыться.

Люди в материале: Мария Кронда

 
 
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Не можете самостоятельно открыть банку с закручивающейся крышкой? Мужчины рядом нет? Не расстраивайтесь, мы подскажем, как это сделать. Банки с закручивающейся...
 
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