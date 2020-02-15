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Закручивающаяся крышка на банке не поддаётся? Есть хитрые способы открыть
Источник материала: СТВ
Не можете самостоятельно открыть банку с закручивающейся крышкой? Мужчины рядом нет? Не расстраивайтесь, мы подскажем, как это сделать.
Банки с закручивающейся крышкой очень помогают при консервировании, но при открывании ведут себя крайне непредсказуемо.
Для начала постарайтесь обезжирить не только банку и крышку, но и руки.
Можно попытаться увеличить трение, надев на крышку резинку или обмотать ее пищевой плёнкой.
Затем попытайтесь применить на практике знания физики: постарайтесь крутить не крышку, а банку!
Ещё одним надёжным способом является нагрев крышки.Опустите её на некоторое время в горячую воду, держа банку вверх дном. После – попытайтесь открыть.
Рукояткой ножа или вилки постучите крышку по окружности. После этого она должна легко открыться.
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Не можете самостоятельно открыть банку с закручивающейся крышкой? Мужчины рядом нет? Не расстраивайтесь, мы подскажем, как это сделать. Банки с закручивающейся...
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