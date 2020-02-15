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«Вроде бы льняная страна, а для масла льна не достать». Как многодетная семья придумала «зожный» бизнес

15.02.2020 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На столе в семье Лебедевых всегда несколько бутылочек масла их собственного производства: для главы семейства — обязательно тыквенное, для детей — кедровое. Больше пяти лет назад, в кризисный для семьи год, молодая пара придумала давить масло из кедровых орешков. GO.TUT.BY узнал, как из этого вырос «зожный» бизнес.


Все началось на домашней кухне

Андрей и Анна — многодетные родители. Ради детей они меняли свои пищевые привычки: добавляли в рацион модные «зожные» продукты, пробовали экспериментировать с вегетарианством, разными семенами и маслами.

— Мы поженились достаточно поздно, если сравнивать с нашими родителями, — говорит Андрей. — И когда появились дети, серьезно стали задумываться, как и чем хотим их кормить, чтобы это было полезно.

Знакомые подсказали Лебедевым, что масло можно делать самим. Пара заказала в Сибири пресс, чтобы на домашней кухне было масло холодного отжима из кедровых орешков. Первое время процесс казался какой-то магией.


— Одно дело, когда ты орешек пальцем придавил и уже увидел масло, и другое, когда оно получается из чего-то сухого: семян льна, тыквы, — смеется пара.

Эксперименты привели к излишкам. Чтобы добро не пропадало, Андрей с Анной раздавали масло друзьям и родственникам. Но те видели, что пара многодетная, и предлагали за продукт деньги. Сработало сарафанное радио: масло просили друзья друзей — и семья решила, что их «мануфактура», которая была домашней около трех лет, может вырасти. Сняли небольшой цех на 70 кв. м, поставили там пресс, стали проходить сертификацию и лабораторные исследования.

— У нас делают только подсолнечное масло, а это совсем другое, заводское производство. ГОСТов на наши масла — арахисовое, льняное, миндальное — в стране попросту не было, — говорит Анна. — Мы сами искали людей, которые их подготовят.


Все получилось, потому что к делу семья относилась как к хобби (основной бизнес у них связан с организацией ивентов), решая все трудности без надрыва. После сертификации занялись брендом — с ним помог приятель Андрея (тоже многодетный отец), который позже стал и бизнес-партнером. После получения всех документов маслу открылась дорога и в торговые сети — на полки здорового питания.

«Вроде бы льняная страна, а для масла льна не достать»

Сейчас цех заметно разросся: в нем несколько гидравлических прессов, которые давят масла восьми видов: из арахиса, грецкого и кедрового ореха, миндаля, подсолнечника, тыквенных и льняных семечек, кунжута.

В каждом масле своя изюминка, которая зависит напрямую от того, из чего делают продукт. Сила, с которой пресс давит на сырье, — 35 тонн. Андрей шутит, что это как если бы семь слонов стали на холщовый мешочек.


Сырье для масел закупают в тех странах, где оно растет: кунжут — в Индии, миндаль — в Иране или Чили, подсолнечник и кедровые орешки — в России (в Ставрополе, Сибири, на Алтае).

— У нас нет подсолнуха?

— К сожалению, у нас он не такой жирный и маслянистый. Его не растят таким просто потому, что он никому не нужен, — поясняет Андрей. — Хотели в Беларуси и лен закупать: вроде бы льняная страна, но для масла льна не достать — он в стране только технический.

К слову, льняное масло — одно из самых капризных на производстве: оно не терпит соприкосновения с металлом, нагрева, плохо переносит воздействие кислорода. Чтобы получить литр такого продукта — нужно около 10 кг семечек и около трех часов (для сравнения: на литр кедрового масла нужно около 2 кг орехов и около получаса). Поначалу Лебедевы давили льняные семечки только для себя, но потом, в качестве эксперимента, поставили масло и на полки магазина. Не пожалели: сейчас это один из фаворитов.


— Но масло очень деликатное. Если у покупателей есть вопросы к этому продукту — мы перепроверяем фермеров и можем даже их заменить альтернативными поставщиками, — говорит Анна.

С клиентами девушка общается практически 24 часа в сутки. Вспоминает покупательницу, которая закупила чемодан масла и уехала с ним в Лондон, а еще необычный звонок из Италии.

— Женщина хотела заказать 15 тонн масла в свою сеть ресторанов. Мы посчитали, что нам нужно было бы три месяца по 24 часа без перерывов выполнять ее заказ, — смеется молодая мама.


А вот в кафе и ресторанах Беларуси продукт используют, но не очень часто: Андрей говорит, что он не вписывается в калькуляцию (стоимость бутылочки масла 0,25 л — от 6 до 25 рублей).

— Стоимость формируется из цены на сырье и его количества, которое необходимо затратить на определенный объем. Если кедровый лес в сезон дает хороший урожай шишек и мы закупаем сырье дешевле, то снижаем цену: в этом году, например, понизили ее на 40%.

«У нас думают, что оливковое масло самое полезное»

В холщовом мешочке после производства масла остается жмых. Первое время его отдавали знакомым, у которых есть скотина, — на прикорм. Но позже решили делать из него муку: миндальную, арахисовую, тыквенную — на каждый вид получили сертификат качества. Так производство Лебедевых стало безотходным.


— Эта мука — без глютена, и на ней традиционные блинчики не приготовишь: они не склеятся, — делится кулинарными секретами Анна. — Я добавляю несколько ложек в качестве добавки в привычное тесто. Детям очень нравятся оладьи из тыквенной муки — они получаются зеленого цвета.

Масло и мука одной и той же культуры могут продаваться по-разному. Берут такой продукт часто те, у кого непереносимость глютена, — но не только. Кто-то добавляет муку в десерты, а кто-то делает на ней хлеб.


В планах у Лебедевых — разливать некоторые виды масла в более объемную тару (для удешевления) и добавить еще нескольких видов продукции: уже были эксперименты с конопляным, маслом из абрикосовой косточки и семян чиа.

— У нас принято считать, что оливковое масло — самое полезное. Может быть, потому что оливковое масло привозили из-за границы и казалось, что это знак качества и пользы, — рассуждают в семье. — Но сейчас оливковому маслу хватает альтернатив: не только с точки зрения «зожности», но и вкуса.

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На столе в семье Лебедевых всегда несколько бутылочек масла их собственного производства: для главы семейства - обязательно тыквенное, для детей - кедровое. Больше...
 
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