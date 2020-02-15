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У Лукашенко и дочери «Газпрома» не сошлись цифры

15.02.2020 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Министерстве энергетики молчат.

По итогам встречи Лукашенко и Путина в Сочи стороны договорились сохранить цену на газ для Беларуси на уровне 2019 года: 127 долларов за 1 тысячу кубометров. 14 февраля председатель правления «Газпрома» и посол Беларуси в России подписали протокол о формировании цен на поставки газа в 2020 году, передает «Радыё Свабода».

- Мы договорились о цене на газ: 127, - говорил Лукашенко 14 февраля. - Но мы не будем платить «Белтрансгазу» 18 долларов за тысячу «кубов». И выйдет, как в прошлом году, 111 долларов».

Но в бывшем «Белтрансгазе» - нынешнем «Газпром трансгаз Беларусь» - журналистам дали другое объяснение цены: 127 долларов это цена без премий на границе России с Беларусью.

«Плюс к этому 19 долларов за тысячу кубометров - надбавка компании за доставку газа потребителям», - пояснили в компании. Других комментариев там не дали.

В Министерстве энергетики пока не объяснили расхождения в цифрах, перевод charter97.org
 
 
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