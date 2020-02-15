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Учёные назвали ранние симптомы заболевания коронавирусом

15.02.2020 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Учёные выяснили, какие симптомы характерны для нового коронавируса, который широко распространился в Ухани и называется COVID-19. 

Как сообщает Business Insider, самый распространённый симптом – лихорадка, она наблюдалась у 99% из 140 исследуемых. Также для болезни характерны усталость и сухой кашель, они проявляются у большей половины пациентов. 

Ещё треть заболевших испытывает боль в мышцах и затруднённое дыхание. Отмечается, что проблемы с дыханием появляются примерно через пять дней с момента возникновения первых симптомов. В редких случаях у пациентов наблюдались головная боль и боль в горле. 

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Учёные назвали ранние симптомы заболевания коронавирусом

Всё ещё неясно, насколько заразен данный коронавирус. Известно, что вирус чаще поражает пожилых мужчин – более 54% пациентов были мужчинами, средний возраст исследуемых составил 56 лет. 

Предполагается, что инфицированный человек начинает распространять болезнь примерно за пять дней до того, как у него появляются симптомы. Пока что максимальный срок, в течение которого заболевший может распространять вирус, составляет 14 дней. Однако ряд исследователей выдвинул гипотезу, что люди могут быть заразными до 24 дней. 

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Учёные назвали ранние симптомы заболевания коронавирусом

Стоит упомянуть, что из 140 пациентов, принявших участие в исследовании, почти 30% были работниками здравоохранения. Сейчас учёные придерживаются мнения, что преимущественно вирус передаётся через слюну и слизь, которые выделяются при кашле и чихании. Диарея также может быть путём распространения инфекции. 

Напомним, на 15 февраля подтверждено 66 492 случая заболевания коронавирусом, 8096 человек вылечились, 1523 – умерли. 

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Учёные выяснили, какие симптомы характерны для нового коронавируса, который широко распространился в Ухани и называется COVID-19.  Как сообщает Business Insider, самый...
 
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