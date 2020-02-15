Россия подтвердила свои планы на восточную Беларусь

mspring.online Смоленское Агентство интеграционных инициатив в лице своего председателя правления Ольги Шевченко поделилось планами на 2020 год, пишет





В программном тексте руководитель агентства, призванного сделать Смоленск центром белорусско-российского приграничья, признала, что “2019-й прошел под эгидой неприятных ожиданий и опасений белорусской стороны о неминуемом поглощении Россией братского государства”.





Даже в ходе максимально дипломатичного общения с белорусскими коллегами, отметила она, тема аншлюса невербально мелькала каким-то фоном, оставляя легкий привкус взаимного недоверия.





По её мнению, послание президента России Федеральному собранию развеяло тревожные ожидания независимой Беларуси. Это должно неизбежно разрядить обстановку и охладить пыл. Но здесь же она не очень дипломатично продолжает совсем в другом духе – называет белорусских алармистов “чрезмерно впечатлительными псевдоборцами за суверенитет”.













Нужно отметить, язык российских интеграторов по сравнению с 2016 годом, когда создавались организации и ресурсы, призванные влиять на Беларусь, явно поменялся.





Ольга Шевченко признаёт “новую реальность” в российско-белорусских отношениях, которую ещё предстоит обсудить экспертам и политикам.





А далее допускает совсем уж откровенное высказывание: “…чтобы Россия не превратилась в «коллективного Бабича», чтобы наши отношения не сводились к такому милому для Запада «брачному договору без любви», нам всем, как воздух, нужна живая повестка для подлинного общения…”.





Фактически, это признание участия её организации в подготовительных проектах “мягкой силы” России, результатом которых могла как раз стать аннексия.





Лишь внимание к подобным структурам со стороны белорусских общественных активистов и, как итог, фактическое неофициальное выдворение экс-посла Михаила Бабича через восемь месяцев после его назначения, привели к тому, что сейчас скромно названо “новой реальностью”.





БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Однако игра Агентства интеграционных инициатив не закончена. На 2020-й год у него большие планы: мультимедийные онлайн и офлайн арт-проекты, международные олимпиады, краеведческие конкурсы, форсайт-сессии, — всё это продолжится.





Могилёвские студенты снова будут приглашаться в Смоленск на мероприятия под общим лозунгом «Союзное государство – вчера, сегодня, завтра». В Смоленске их данные будут сохраняться в специальной базе.





В прошлом году Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» провела два социологических исследования («Днепро-Двинский регион глазами современной молодёжи» и «Интеграция России и Беларуси глазами современной молодёжи»), направленных на выявление актуальных проблем молодёжи и определение отношения молодёжи приграничья к процессу интеграции России и Беларуси.





Результаты были отрицательные – молодёжь приграничья мечтает переехать в столицы или даже за границу, а в качестве ориентиров выбирает американских бизнесменов.





Кроме того, ничего хорошего не предвещает и прогноз социально-экономического развития российско-белорусского приграничья на 2020 год, данный могилёвским экспертом Агентства Геннадием Ридевским. В приграничных областях России и Беларуси, констатирует он, продолжается естественная и миграционная убыль населения, сокращается численность занятых в экономике.





Большинство областей приграничья в 2019 году не смогли преодолеть инвестиционный кризис 10-х годов XXI века. Инвестиции в основной капитал в областях приграничья в 2019 году не могут достичь уровня 2010 года.





ПРОСТО ТАК ОТ ИНТЕГРАЦИИ НЕ ОТКАЖЕШЬСЯ

Казалось бы, если дела совсем плохи, то от идеи интеграции отстающих с отстающими следовало бы отказаться. Но не тут-то было.





Уже с 1 февраля команда Агентства интеграционных инициатив запускает старую пластинку – первое в этом году мероприятие под названием Олимпиада «Союзное государство – вчера, сегодня, завтра».





На этот раз участникам предлагается изучить биографии знаменитых земляков, которые родились, жили и работали в российско-белорусском приграничье (Витебской, Могилёвской, Гомельской, Смоленской, Брянской или Псковской областях).









На тему «Великие имена российско-белорусской глубинки» студенты и учащиеся должны написать эссе и прислать его до конца месяца, сопроводив анкетой с подробными данными о себе.





При этом к анкете нужно приложить специальное заявление – согласие на обработку персональных данных. Далее с молодёжью будут работать персонально. Деньги на это традиционно выделил российский Фонд президентских грантов. А на очереди – «день единения народов Беларуси и России». Подготовка началась:



