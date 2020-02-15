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«Выполняли свой долг, не задумываясь». В Минске почтили память воинов-интернационалистов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О хрупкости и ценности мира 15 февраля говорили на острове Мужества и Скорби в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мемориал – центральное место памятных мероприятий в Беларуси. Сегодня здесь возлагали венки к монументу представители общественности, родственники погибших и участники боевых действий вдали от родины. Многие как сегодня помнят события тех дней.
Евгений Лапец, ветеран войны в Афганистане:
Наше поколение было патриотически воспитано, лишних вопросов никто не задавал, выполняли свой долг. Я думаю, любой, кто там оказался, все выполняли свой долг, не задумываясь. Задача ставилась – задача выполнялась.
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» объединяет 13 тысяч бывших афганцев. На территории нашей старны проживает более 20 тысяч человек, прошедших ту военную кампанию.
Государство, как и общественная организация, всячески старается помочь участникам боевых действий.
Валерий Гайдукевич, председатель совета Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси, ветеран войны в Афганистане:
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Новости Беларуси. О хрупкости и ценности мира 15 февраля говорили на острове Мужества и Скорби в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Впредь будут...
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