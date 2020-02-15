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МЧС: на участке магистрального нефтепровода “Мозырь-Брест” треснула труба
Источник материала: Партизан
14 февраля в МЧС поступил вызов, что на участке магистрального нефтепровода “Мозырь-Брест” возле деревни Большие Зимовичи в Гомельской области в трубе обнаружили трещину, сообщает МЧС.
Гомельстранснефть Дружба / БелТА
Площадь разлива нефти на поверхности составила 0,5 квадратных метра, вылилось около 15 литров “чёрного золота”. Для отсечения дефектного участка перерыв в перекачке нефти составил 31 минуту.
В ликвидации обнаруженного прорыва нефтепровода, сбора нефти и удаления загрязненной земли участвовали техника и сотрудники “Гомельтранснефть Дружба” концерна “Белнефтехим”. В 19:45, чуть больше чем через шесть часов после поступления сообщения, работа поврежденной нитки нефтепровода была восстановлена, пишет
Работниками МЧС проводились работы по обеспечению пожарной безопасности. Пострадавших нет.
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14 февраля в МЧС поступил вызов, что на участке магистрального нефтепровода “Мозырь-Брест” возле деревни Большие Зимовичи в Гомельской области в трубе обнаружили...
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