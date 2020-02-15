В результате аварии пострадали трое пассажиров «Рено». По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.
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В Минске в ночном ДТП на проспекте Дзержинского пострадали три человека
15.02.2020 16:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В результате аварии пострадали трое пассажиров «Рено». По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 15 февраля.
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