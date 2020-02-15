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В Минске в ночном ДТП на проспекте Дзержинского пострадали три человека

15.02.2020 16:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске в ночном ДТП на проспекте Дзержинского пострадали три человека
Фото из открытых источников

В Минске в ночном ДТП на проспекте Дзержинского пострадали три человека В Минске «легковушка» врезалась в столб, погиб 17-летний пассажир
Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 12 часов ночи 15 февраля. По информации ГАИ, «Фольксваген» двигался по проспекту Дзержинского и при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении «Рено».

В результате аварии пострадали трое пассажиров «Рено». По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 15 февраля.
 
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