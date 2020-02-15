Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные матчи на предсезонных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В турецком Белеке новобранец высшей лиги брестский "Рух" со счетом 1:0 победил бронзового призера латвийского чемпионата "Вентспилс".

Гродненский "Неман" обыграл в своем манеже вице-чемпиона Литвы вильнюсский "Жальгирис", который тренирует экс-наставник борисовского БАТЭ Алексей Бага, - 2:0. Неделю назад в литовской столице "Жальгирис" выиграл с таким же результатом.

В Бобруйске местная "Белшина" разошлась миром с гостями из "Слуцка" - 1:1.

В Пинске "Смолевичи" уступили представителю первой лиги национального первенства "Волне" со счетом 0:1, пропустив мяч на последней минуте игры.

В Минске футболисты "Энергетика-БГУ" сыграли вничью с НФК - 3:3.

Вчера чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" сыграли вничью с львовскими "Карпатами" - 2:2. После первого тайма брестчане уступали 0:2, но затем сумели сравнять результат после ударов Элиса Бакая и Павла Савицкого. Свой следующий спарринг брестские динамовцы проведут 18 февраля с казахстанским клубом "Каспий" из Актау.