Нашествие саранчи угрожает безопасности стран Восточной Африки

Синьхуа. Об этом сообщает





"Ряд восточноафриканских стран подвергся крупнейшему за несколько десятилетий нашествию саранчи. Если насекомых не остановить, то их количество может вырасти в 500 раз к июню. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик", - говорится в сообщении





Как отмечается, по словам Дюжаррика, для Кении наступление саранчи стало крупнейшим за последние 70 лет, для Сомали и Эфиопии - за 25 лет. Эти насекомые также активны в Джибути, Эритрее, Уганде и Танзании, существует риск их распространения на Южный Судан.





Представитель генсека ООН подчеркнул, что нашествие саранчи может вызвать разрушительные последствия для продовольственной безопасности этих стран.





"Окно для сдерживания кризиса закрывается. Необходимо взять это нашествие под контроль до марта, когда начинаются дожди и посевной сезон", - предупредил Дюжаррик.





Как сообщалось, ООН призвала оказать международную помощь странам Восточной Африки в борьбе с огромными стаями пустынной саранчи, которая уничтожает растительность в регионе.



