Прямые линии в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





17 февраля с 8.30 до 9.30 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11 проведет прямую линию по вопросам социального обслуживания населения.

17 февраля с 11.00 до 12.00 директор филиала «Автомобильный парк №14 городского поселка Вороново» ОАО «Гроднооблавтотранс» Иван Никодимович Диц по телефону 2-19-72 проведет прямую линию по вопросам транспортного обеспечения, движения автобусов.

19 февраля с 15.00 до 17.00 первый заместитель начальника Вороновского РОВД подполковник милиции Юрий Валерьевич Ларионов по телефону 2-12-39 проведет прямую линию.