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Прямые линии в Вороновском районе

16.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии в Вороновском районе

17 февраля с 8.30 до 9.30 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11 проведет прямую линию по вопросам социального обслуживания населения.

 

17 февраля с 11.00 до 12.00 директор филиала «Автомобильный парк №14 городского поселка Вороново» ОАО «Гроднооблавтотранс» Иван Никодимович Диц по телефону 2-19-72 проведет прямую линию по вопросам транспортного обеспечения, движения автобусов.

 

19 февраля с 15.00 до 17.00 первый заместитель начальника Вороновского РОВД подполковник милиции Юрий Валерьевич Ларионов по телефону 2-12-39 проведет прямую линию.

 
 
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17 февраля с 8.30 до 9.30 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11...
 
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