Делайте ставки: Tesla Model S P100D против Geely Coolray в гонке на 3 тысячи км. Кто приедет быстрее?

Источник материала: Tut.by

Как вы уже знаете, мы совершили крутой заезд на новом кроссовере Geely Coolray до мыса Нордкап и обратно, проехав в общей сложности почти 6 тысяч км. Но это было путешествие с сюрпризом. Из Минска мы стартовали вместе с электрокаром Tesla Model S P100D, решив устроить битву века.





Артур Туманов из tesla-cars.by давно мечтал покорить на своей Tesla S P100D самую северную точку Европы. А мы решили, что негоже оставлять его в одиночестве в таком путешествии. И предложили ехать наперегонки. Электромобиль против ДВС. Скорость зарядки против скорости заправки. Новейший белорусский кроссовер Geely Coolray против топовой Tesla Model S P100.

Все подробности нашего путешествия читайте в пятницу, а пока делайте ставки — какой автомобиль в итоге добрался до мыса Нордкап быстрее?

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 58 человек Какой автомобиль быстрее добрался до мыса Нордкап - Tesla Model S P100D или Geely Coolray? Tesla доехала быстрее - она же мощнее и полноприводная 19% Очевидно, что первым приедет Geely Coolray - он тратит на заправку 5 минут 64% Приехали одновременно - на такой дистанции время зарядки не имеет значения 17% Все опросы