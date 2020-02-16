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Делайте ставки: Tesla Model S P100D против Geely Coolray в гонке на 3 тысячи км. Кто приедет быстрее?
Источник материала: Tut.by
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Все подробности нашего путешествия читайте в пятницу, а пока делайте ставки — какой автомобиль в итоге добрался до мыса Нордкап быстрее?
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Делайте ставки: Tesla Model S P100D против Geely Coolray в гонке на 3 тысячи км. Кто приедет быстрее?
AUTO.TUT.BY взял кроссовер Geely и бросил вызов электрокару Tesla - кто быстрее доберется до самой северной точки Европы, мыса Нордкап.
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