Алина Талай стала первой на турнире в Великобритании

БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики. Об этом сообщилив пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.





Талай преодолела дистанцию за 8,03 сек. На второй позиции финишировала спортсменка из США Ниа Али (8,03 сек.). Замкнула тройку лидеров еще одна американка Кристина Клемонс (8,04 сек.).





Белоруска Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, показала на данном турнире 10-й результат (4 мин. 10,07 сек.).





Ранее Алина Талай победила на дистанции 60 м с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour в Торуни (Польша).