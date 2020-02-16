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Алина Талай стала первой на турнире в Великобритании

16.02.2020 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская барьеристка Алина Талай, выступающая в беге на 60 м с барьерами, победила на международном турнире по легкой атлетике Müller Indoor Grand Prix Glasgow, который прошел в Великобритании.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики. 

Талай преодолела дистанцию за 8,03 сек. На второй позиции финишировала спортсменка из США Ниа Али (8,03 сек.). Замкнула тройку лидеров еще одна американка Кристина Клемонс (8,04 сек.). 

Белоруска Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, показала на данном турнире 10-й результат (4 мин. 10,07 сек.). 

Ранее Алина Талай победила на дистанции 60 м с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour в Торуни (Польша).
 
 
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Белорусская барьеристка Алина Талай, выступающая в беге на 60 м с барьерами, победила на международном турнире по легкой атлетике Müller Indoor Grand Prix Glasgow, который прошел...
 
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