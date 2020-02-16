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Какая хворь теперь призыву не помеха

16.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Как стало известно, изменился перечень противопоказаний при определении группы годности призывников.

Постановлением министерств здравоохранения и обороны Республики Беларусь от 3 января с.г. № 1/1 утверждена Инструкция об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. В ней указаны десятки различных заболеваний и патологических состояний, сгруппированные в зависимости от степеней годности к разным воинским учетным специальностям.

Уместным будет сказать, что документ, которым медики пользовались до этого времени, был принят еще в 2010 году. Понятно, что за почти десять лет изменились условия прохождения срочной службы, значительно улучшилось качество оказываемой медицинской помощи, появились новые методы исследований и диагностики.

О каких конкретно изменениях идет речь? Их много. Остановимся лишь на некоторых.

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «Пинская центральная поликлиника», член городской и районной призывных комиссий Наталья ПЕРЕГУТ, к примеру, стали годными с ограничениями призывники с определенными нарушениями сердечного ритма и с малыми аномалиями сердца, которые ранее признавались негодными. Призовут и молодых людей с нарушениями речи в случаях непроизношения отдельных звуков или замену их на другие. Теперь годны с ограничениями призывники при заболеваниях позвоночника по поводу сколиоза 2 степени с углом искривления от 11 до 17 градусов.

Уточнены метод оценки поперечного плоскостопия, подходы диагностики при наличии опущения почки, а также подходы при лазеркоагуляции по поводу заболеваний сетчатки органа зрения в зависимости от кратности ее проведения. 

При артериальной гипертензии 2 степени призывники признаются временно негодными к военной службе - на шесть месяцев для динамического наблюдения.

Установлен верхний и нижний пределы негодности к призыву в зависимости от массы тела и роста молодых людей. Для этого определяется индекс массы тела: масса в килограммах делится на квадрат роста в метрах. Нормальным считается диапазон от 19 до 25. Нижний предел негодности установлен при индексе менее 16,9. При ожирении 2 степени с индексом массы тела от 35 до 37 стали годными с отсрочкой.

Я попросила Наталью Леонидовну рассчитать верхний и нижний пределы для потенциального призывника ростом 175 см. Так вот оказалось, что при таком росте нижний предел, 16,9, будет при массе тела 52 кг, а верхний, 35, - при массе тела 108,5 кг.

В любом случае окончательное решение о годности молодого человека к службе в армии принимает призывная комиссия. 

Наталья КИРКОВЕЦ

 
 
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Как стало известно, изменился перечень противопоказаний при определении группы годности призывников. Постановлением министерств здравоохранения и обороны...
 
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