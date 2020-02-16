Весна пришла окончательно? Погода на неделю

ОНТ . Еще более теплые воздушные массы в воскресенье ожидаются с территории юго-западной Европы. Ночью местами возможны небольшие заморозки до -3°C в дневное время - ожидается от +2°C до + 10°C, передает





В начале недели станет еще теплее. Практически везде ожидается небольшой дождь. А температура попытается побить собственные рекорды: ночью - от 0°C до + 6°C, днем - от + 5°C - по северо-востоку до 11°C тепла - по юго-западу.





Небольшое похолодание ожидается к концу недели.



