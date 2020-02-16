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Три самых крупных неплательщика в ФСЗН задолжали уже больше чем 3,6 миллиона рублей

16.02.2020 11:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения на начало января превысила 20,8 миллиона рублей (на 1 сентября — 22,3 миллиона рублей). Не смогли вовремя перечислить взносы более 1030 организаций и ИП (на 1 сентября — 1002). То есть число должников продолжает расти, а общая сумма задолженности сокращается. При этом «просрочка» по страховым взносам трех самых крупных должников превысили отметку в 3,6 миллиона рублей.

В тексте указаны данные, обнародованные ФСЗН на 1 января этого года. На сегодня некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а некоторые — нарастить, пишет FINANCE.TUT.BY.

Тройка лидеров по задолженности по взносам в ФСЗН не изменилась. Это унитарное предприятие «Мерецкие» в Глубокском районе (1 миллион 441,2 тысячи рублей долга на 1 января этого года), ОАО «Глубокский комбикормовый завод» (1 миллион 154,3 тысячи рублей) и ОАО «Строительный трест № 8» Бреста (1 миллион 15,7 тысячи рублей). В общей сложности они задолжали больше 3,6 миллиона рублей (около 1,6 миллиона долларов по курсу Нацбанка на 16 февраля).

При этом в стройтресте № 8 задолженность выросла за последний квартал 2019 года больше чем на 250 тысяч рублей.

Лидирует по числу должников по взносам в ФСЗН Минская область — 333 организации и ИП. Для сравнения: в Брестской их насчитывается 130, Витебской — 254, Гомельской — 47, Гродненской — 27, Могилевской — 109, в Минске — 132.

В ФСЗН пока не могут решить проблему с должниками. Напомним, ранее прокуратура Минской области раскритиковала работу Минского областного управления ФСЗН и потребовала устранить нарушения в «контрольной» работе. При проверке нашли проблемы в части исполнения бюджета ФСЗН: не всегда обеспечивались сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам.

Чем грозит работникам неуплата предприятиями страховых взносов?
Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Во втором квартале текущего года (2013 года. — Прим. ред.) отмечается рост просроченной задолженности по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения на начало января превысила 20,8...
 
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