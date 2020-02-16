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Нашли пропавшего парня, которого искали в Барановичах. Он погиб
16.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Со стороны отряда была оказана техническая поддержка, при помощи квадрокоптера было определено точное местоположения пропавшего.
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