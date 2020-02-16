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Нашли пропавшего парня, которого искали в Барановичах. Он погиб

16.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Видов Александр Александрович (09.08.1992 г.р.), найден. Погиб.

Нашли пропавшего парня, которого искали в Барановичах. Он погиб


Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. 

Найден при проведении совместных поисковых мероприятий с сотрудниками милиции. Благодаря проведённым оперативным мероприятиям сотрудниками, был установлен радиус поиска.

Со стороны отряда была оказана техническая поддержка, при помощи квадрокоптера было определено точное местоположения пропавшего.

 
 
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  Видов Александр Александрович (09.08.1992 г.р.), найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Найден при проведении совместных поисковых...
 
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