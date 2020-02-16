Нашли пропавшего парня, которого искали в Барановичах. Он погиб

Источник материала: Виртуальный Брест

Видов Александр Александрович (09.08.1992 г.р.), найден. Погиб.







Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.



Найден при проведении совместных поисковых мероприятий с сотрудниками милиции. Благодаря проведённым оперативным мероприятиям сотрудниками, был установлен радиус поиска.

Со стороны отряда была оказана техническая поддержка, при помощи квадрокоптера было определено точное местоположения пропавшего.