Лукашенко показал в Раубичах именную винтовку стоимостью от 3000 евро

reform.by Приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором Лукашенко катается на лыжах и стреляет из спортивной винтовки. На кадрах видно, что у президента действительно хорошая профессиональная винтовка ANSCHÜTZ 1827 F Biathlon Comfort, стоимость которой начинается от 3000 евро, пишет













Более того, можно заметить, что это не случайная винтовка, предоставленная для единичной тренировки, а именное оружие. На прикладе выгравировано «Лукашенко А.Г.».





Напомним, ранее сообщалось, что аналогичная именная винтовка есть и у сына президента Николая. Два года назад он засветился с ней на детских соревнованиях «Снежный снайпер» в Раубичах.