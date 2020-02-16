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Лукашенко показал в Раубичах именную винтовку стоимостью от 3000 евро

16.02.2020 15:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко сегодня лично протестировал биатлонную трассу в Раубичах, где должен пройти Чемпионат Европы по биатлону, перенесенный из Эстонии.

Приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором Лукашенко катается на лыжах и стреляет из спортивной винтовки. На кадрах видно, что у президента действительно хорошая профессиональная винтовка ANSCHÜTZ 1827 F Biathlon Comfort, стоимость которой начинается от 3000 евро, пишет reform.by



Более того, можно заметить, что это не случайная винтовка, предоставленная для единичной тренировки, а именное оружие. На прикладе выгравировано «Лукашенко А.Г.».

Напомним, ранее сообщалось, что аналогичная именная винтовка есть и у сына президента Николая. Два года назад он засветился с ней на детских соревнованиях «Снежный снайпер» в Раубичах.
 
 
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Александр Лукашенко сегодня лично протестировал биатлонную трассу в Раубичах, где должен пройти Чемпионат Европы по биатлону, перенесенный из Эстонии.
 
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