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Лукашенко показал в Раубичах именную винтовку стоимостью от 3000 евро
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко сегодня лично протестировал биатлонную трассу в Раубичах, где должен пройти Чемпионат Европы по биатлону, перенесенный из Эстонии.
Приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором Лукашенко катается на лыжах и стреляет из спортивной винтовки. На кадрах видно, что у президента действительно хорошая профессиональная винтовка ANSCHÜTZ 1827 F Biathlon Comfort, стоимость которой начинается от 3000 евро, пишет
Более того, можно заметить, что это не случайная винтовка, предоставленная для единичной тренировки, а именное оружие. На прикладе выгравировано «Лукашенко А.Г.».
Напомним, ранее сообщалось, что аналогичная именная винтовка есть и у сына президента Николая. Два года назад он засветился с ней на детских соревнованиях «Снежный снайпер» в Раубичах.
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Александр Лукашенко сегодня лично протестировал биатлонную трассу в Раубичах, где должен пройти Чемпионат Европы по биатлону, перенесенный из Эстонии.
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