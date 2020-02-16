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В Минске прошел забег для влюбленных

16.02.2020 15:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке Челюскинцев 16 февраля состоялся забег ко Дню всех влюбленных — по маршруту в форме сердца. Дистанции — 1,5 или 3, 5, 10 и 15 км. Устроили и специальную эстфету для пар: влюбленные бежали 1,5 или 5 км.


















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В парке Челюскинцев 16 февраля состоялся забег ко Дню всех влюбленных - по маршруту в форме сердца.
 
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